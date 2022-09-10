SPOR Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak - Son Dakika
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SPOR Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak

10.09.2022 10:36

Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacakASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar: Değerlerimizi işlemesini bilirsek yeni Taha'lar, Rıza'lar çıkacaktır"Altın madalyalara bir yenisini eklemek istiyoruz""Diğer branşlarda da lokomotif olmak istiyoruz"Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ...

Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak

ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar: Değerlerimizi işlemesini bilirsek yeni Taha'lar, Rıza'lar çıkacaktır

"Altın madalyalara bir yenisini eklemek istiyoruz"

"Diğer branşlarda da lokomotif olmak istiyoruz"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA,(DHA)- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nden Türkiye A Milli Güreş Takımı'nda 9 erkek, 2 kadın sporcu mindere çıkacak. ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, hazırlık süreci ve Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.

Kadın ve Erkek milli takımlarının çekirdek kadrosunu oluşturan Ankara ASKİ Spor serbestte 5, grekoromende 4 ve kadınlarda 2 sporcu ile şampiyonaya katılmaktan dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade eden Abdullah Çakmar, "Özellikle Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve diğer sporcularımız dünya şampiyonasına iyi hazırlandılar. Allah nasip ederse dünya şampiyonasında tarihi altın madalyalara bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Tarih her zaman altın madalyayı konuşacaktır. 11 sporcumuzla beraber altın madalya alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. İki takım kaptanımız Taha ve Rıza 150-200 yıllık tarihi başarılar elde etmiştir. Burada yenisini altın madalya ile taçlandırarak inşallah bir ivme yakalayıp olimpiyatlarda altın madalya almak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. İnşallah ülkemize en iyi şekilde döneceğiz. ASKİ Spor her zaman Türk güreşinin lokomotifi olmuştur, olmaya da devam edecek" dedi.

"DİĞER BRANŞLARDA DA LOKOMOTİF OLMAK İSTİYORUZ"

ASKİ Spor Kulübü'nün güreş ve boksta dünya şampiyonları çıkaran lokomotif bir kulüp olduğunu vurgulayan Çakmar, "Diğer branşlarda da lokomotif olmak istiyoruz. Halterde Muhammet Furkan Özbek, Şaziye, Muammer ileriye dönük olimpiyatlarda derece yapıp altın madalya alacak sporcular. Boksta yine aynı şekilde yetişiyor. Diğer branşlarda başlattığımız 300 Çocuk Projesi şu anda 4 bin 800 kişi oldu. Ankara'da 480 çocuğa biz dokunduk. Onları sosyal ve kültürel yönden de eğitmek, onları iyi bir birey olarak yetiştirmek için devletimize katkı sunmak istiyoruz. Kickboksta, tekvandoda, karatede, boksta, halterde, güreşte, badmintonda, yüzmede, cimnastikte bütün branşlarda varız. Judoda da iki kardeşimizi aldık, olimpiyatlarda da altın madalya adayıyız. Neden yeni Taha'lar, Rıza'lar yetişmesin ki ? Diğer gençlerimizin burada rol model ağabeyleri var. Elimizde değerlerimiz var biz bu değerlerimizi işlemesini bilirsek yeni Taha'lar Rıza'lar çıkacaktır. Orada madalyalar kazanıp ülkemize hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

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Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Dünya Şampiyonası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Dünya Şampiyonası'nda 11 ASKİ Sporlu güreşçi mindere çıkacak - Son Dakika
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