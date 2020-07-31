SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor

SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyorSebastian Farmolle Türkiye'ye gelirken hiçbir korku olmadıTarık'ın stili Porter'e çok benziyorKoşarken bile maske takmak zorunda kaldıkTürkiye'deki önlemler oldukça iyiTürk boksu iyi durumdaSerdar Avcı Birçok dünya şampiyonu...

SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor

Sebastian Farmolle Türkiye'ye gelirken hiçbir korku olmadı

Tarık'ın stili Porter'e çok benziyor

Koşarken bile maske takmak zorunda kaldık

Türkiye'deki önlemler oldukça iyi

Türk boksu iyi durumda

Serdar Avcı Birçok dünya şampiyonu boksör Türkiye'ye gelip burada kamp yapıyor

Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi şampiyonlarımız çıkabilir

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)- Dünya boks şampiyonu Alman Sebastian Farmolle, Buraya gelmek için birçok sebebim var. Öncelikle danışmanım Türk, Erol Ceylan. Burada çok iyi kontakları var. Türkiye'de iyi antrenman partnerleri bulunuyor. Türkiye'ye geldim, oldukça güvenliydi. Testlerimiz yapıldı. Maskemizi sürekli takmamız söylendi, önemler sürekli alındı. Antrenmanda çalıştığım kişilerin testleri de yapıldı. Onun için Türkiye'ye gelirken hiçbir korkum olmadı dedi.

Dünya şampiyonluğu bulunan Alman boksör Sebastian Farmolle, 22 Ağustos Cumartesi günü Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenecek WBC - IBO (Dünya Boks Konseyi - Uluslararası Boks Organizasyonu) kemer birleştirme maçında Shawn Porter ile karşı karşıya gelecek. Alman boksör, bu önemli mücadele öncesinde hazırlıklarına İstanbul'daki Kadıköy Boks Kulübü'nde devam ediyor. Antrenmanlarına İstanbul'da devam eden Farmolle, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Önemli bir karşılaşmaya çıkacağını belirten Farmollle, Shawn Porter ile 22 Ağustos'ta Los Angeles'ta önemli bir maça çıkacağım. Antrenman için Türkiye'ye geldik. Özel duygularımız var. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Buraya gelmek için birçok sebebim var. Öncelikle danışmanım Türk, Erol Ceylan. Burada çok iyi kontakları var. Türkiye'de iyi antrenman partnerleri bulunuyor. Türkiye çok sıcak bir yer. Karşılaşma da Los Angeles'da olacak. Hava sıcaklığı olarak oraya benzediği için burada çalışmayı daha uygun gördük. Amerika'ya daha rahat bir geçiş yapabilmem için kamp dışında da iki hafta burada vakit geçirmem gerekiyor diye konuştu.

TARIK'IN STİLİ PORTER'E ÇOK BENZİYOR

Antrenmanlarına Tarık Sözer ile devam eden Farmolle, genç sporcunun stilinin kemer birleştirme maçındaki rakibi Shawn Porter'a çok benzediğini ifade etti. Alman Boksör, Tarık'ın stili Porter'a çok benziyor. Onunla antrenman yapmam da benim için oldukça iyi. Bu dönem için oldukça iyi bir antrenman partneri şeklinde konuştu.

KOŞARKEN BİLE MASKE TAKMAK ZORUNDA KALDIK

Pandemi sürecinde takım olarak antrenman yapamadığı için zorlandığını söyleyen Farmolle, Bizim için de zor oldu. Hem takım olarak hem bireysel olarak antrenman yapmak zordu. Koşularımızı yaparken bile maske takmak zorunda kaldık. Bu da bizi zorladı. Ancak onun dışında çalışmalarıma aynı şekilde devam etmeye çalıştım dedi.

TÜRKİYE'YE GELİRKEN HİÇBİR KORKUM OLMADI

Pandemi sürecinde Türkiye'ye gelirken herhangi bir şeyden çekinmediğini belirten 33 yaşındaki boksör, şu ifadeleri kullandı

Kendi önlemlerini aldıktan sonra bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Türkiye'ye geldim, oldukça güvenliydi. Testlerimiz yapıldı. Maskemizi sürekli takmamız söylendi, yani sürekli önemler alındı. Antrenmanda çalıştığım kişilerin de testleri yapıldı. Onun için Türkiye'ye gelirken hiçbir korkum olmadı.

TÜRKİYE'DEKİ ÖNLEMLER OLDUKÇA İYİ

Pandemi sürecince Türkiye'deki güvenlik önlemlerinin oldukça iyi olduğuna dikkat çeken Farmolle, İnsanlar Türkiye'ye tatil içinde gelebilirler, antrenman için de gelebilirler. Havası çok güzel, insanları çok iyi. Güvenlik seviyesi de oldukça iyi. Yurt dışındaki insanlara kesinlikle öneririm ifadelerini kullandı.

TÜRK BOKSU İYİ DURUMDA

Dünyada ve Türkiye'de boks sporunun durumuna da değinen Farmolle, Dışarıdan Türkiye'deki boks sporuna bakıldığı zaman oldukça iyi durumda olduğunu görüyorum. Olimpiyata giden sporcular var. Kendi ülkemde de aynı şekilde. Bence yapılması gereken bir spor. Sadece agresif insanların yaptığı bir spor değil. Önemli olan karşı tarafa yumruk atmak ya da yumruk yememek değil. Her spor dalının desteklenmesi gerekiyor şeklinde konuştuk.

SERDAR AVCI BİRÇOK DÜNYA ŞAMPİYONU BOKSÖR TÜRKİYE'YE GELİP BURADA KAMP YAPIYOR

Dünya üstünde birçok şampiyon boksörün Türkiye'de kamp yaptığını ifade eden Kadıköy Boks Kulübü Antrenörü Serdar Avcı, Gördüğünüz gibi birçok dünya şampiyonu boksör Türkiye'ye gelip burada kamp yapıyor. Kendi ülkelerinde oldukça bilinen, tanınan sporculara Türkiye'yi tanıtıyoruz. Uluslararası Boks Organizasyonu şampiyonu bile gelip burada kamp yapıyor. Los Angeles'daki kemer maçı öncesi gelip burada kamp yapıyorsa durumun ciddiyetini anlamışınızdır. Türkiye'de profesyonel boksun gelişmesi için büyük uğraşlar verdik ve burayı kurduk. Gayet başarılı boksörlerimiz var. Altyapıdan yetişen Tarık Sözer var. 10 maçta 10 galibiyet aldı. Kadın boksun ilk Türk boksörünü biz çıkardık. Avrupa şampiyonu olan birçok boksörümüz var. Erol Ceylan'ın Almanya'da bir kulübü bulunuyor. Onunla ortak iş yapıyoruz. Onlara buradan destek veriyoruz. Bünyelerinde birçok dünya şampiyonu boksör var. Türk boksuna katkı vermeye çalışıyoruz dedi.

MIKE TYSON VE MUHAMMED ALİ GİBİ ŞAMPİYONLARIMIZ ÇIKABİLİR

Türkiye'de çok sayıda başarılı boksör olduğuna dikkat çeken Avcı, Biz boksun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Devletimizden de yardım bekliyoruz. Ülkemizde çok fazla sayıda başarılı boksörler var. Bunların üstüne düşüldüğü zaman bizim Mike Tyson gibi Muhammed Ali gibi şampiyonlarımız çıkabilir. Örneğin Tarık Sözen ve Volkan Gökçek gibi isimlerimiz var. Eminim ki ilerleyen yıllarda ikisi de dünya şampiyonluğu maçına çıkacaklar. Kemer maçı oynayacak kadar kaliteli boksörler diye konuştu.

SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor

Erol Ceylan, Türkiye, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:32

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Dünya şampiyonu boksör kemer maçına Türkiye'de hazırlanıyor - Son Dakika
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