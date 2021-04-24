SPOR Dünya şampiyonu Milli boksör Büşra Işıldar yurda döndü - Son Dakika

SPOR Dünya şampiyonu Milli boksör Büşra Işıldar yurda döndü

Büşra Işıldar En büyük hedefim olimpiyat

Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Taşdemir Bir sporcunun, bir antrenörünün en büyük hedefi olimpiyattır

Enver ALAS/ İSTANBUL,(DHA)- Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kilo final müsabakasında Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu yenerek dünya şampiyonu olan Büşra Işıldar, altın madalyasıyla yurda döndü. Havalimanında konuşan başarılı sporcu Işıldar, Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya diyordum, bunu da başardım. Şimdi hedefim olimpiyatlar inşallah dedi.

Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden, aralarında dünya şampiyonu boksör Büşra Işıldar'ın da olduğu 17 kişilik milli takım kafilesi yurda döndü. Milli takım kafilesi Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan uçakla saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

BÜŞRA IŞILDAR EN BÜYÜK HEDEFİM OLİMPİYAT

Dünya şampiyonluğuna ulaşarak altın madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar ile Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Taşdemir, kendilerini karşılayan basın mensuplarına şampiyona hakkında değerlendirmede bulundu. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Büşra Işıldar,Çeyrek finalde Hintli rakibimle, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimle karşılaştım. Üçünü de 5-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum. Çok mutluyum, ülkeme döndüm. En büyük hedefim olimpiyatlar. Üç Avrupa şampiyonluğum var. Avrupa şampiyonu olduktan sonra hedefim dünya şampiyonluğu diyordum, bunu da başardım. Şimdi olimpiyatlara inşallah şeklinde konuştu.

ÜÇ AY HİÇ EVDEN DIŞARI ÇIKMADAN ANTRENMANLARA DEVAM ETTİM

Koronavirüs pandemisinin hazırlıklarını olumsuz etkilediğini belirten Işıldar, Kastamonu'da bir aylık bir kampımız oldu, Bir buçuk aydır da evimizden uzağız. Bir ay milli takım kampımız oldu. Kastamonu'da bir tesisimiz var, orada kamp yapıyoruz. Daha sonra on beş gün önce Polonya'ya gittik. On beş gündür maçlarımız sürüyor. İlk turda Hintli rakibimi nakavt ederek bir üst tura yükseldim. Orada da Polonya rakibimi beş sıfır yendim ve finalde de Rus'la karşılaştım. Pandemi dolayısıyla rahat hazırlanamadık. Zaten çok uzun bir zaman evimizde kaldık. O benim için çok büyük bir kayıp, benim için bir günün bile kaybı var. Üç ay hiç evimizden dışarı çıkmadan evde antrenmanlara devam ettim hocam eşliğinde dedi.

FİKRET TAŞDEMİR BİR SPORCUNUN, BİR ANTRENÖRÜNÜN EN BÜYÜK HEDEFİ OLİMPİYATTIR

Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Taşdemir ise, Öncelikle şükürler olsun yurdumuza döndük. Bu pandemi döneminde zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Dünya şampiyonasından, genç bayanlar ve genç erkekler Dünya şampiyonasından geliyoruz. Büşra, dünya şampiyonu oldu. Şu anda ulaşabileceğimiz en büyük nokta olimpiyattan önce dünya şampiyonluğuna ulaşmış olduk. Tabii bir sporcunun, bir antrenörünün en büyük hedefi olimpiyattır ama işte yaşından dolayı 2024 olimpiyatlarına katılabiliyor. Tabi ki bundan sonraki süreç, ona hazırlanmak ifadelerini kullandı.