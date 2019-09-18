SPOR Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü

Şampiyondan veda sinyali

İbrahim YILDIZİSTANBUL,(DHA)

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, İstanbul'a geldi.

Finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan Kayaalp, Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek dedi.

ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN İLGİSİ BENİ MUTLU ETTİ

Maçın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, Cumhurbaşkanımız maçımı canlı izlemiş, ben de bunu haberlerde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, minderden inmeden önce beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum diye konuştu.

GÜZEL BİR ŞEKİLDE NOKTALAYACAĞIM

Dünya şampiyonluğunun ardından tek hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen milli güreşçi, konuşmasına şöyle devam etti

Hedefim Dünya Şampiyonu olarak, rakiplere gözdağı vererek olimpiyatlara vize almaktı. Onu başardık, sıra inşallah olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah onu da kazanır ve bu işi güzel bir şekilde noktalarız. Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca onunla yatıp onunla kalkacağım. Sonrası ondan sonra şekillenecek. Ama şampiyon olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek.