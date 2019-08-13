Son Dakika Haberleri: SPOR Dünya şampiyonu Zeynep'e coşkulu karşılama
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SPOR Dünya şampiyonu Zeynep'e coşkulu karşılama

1 saat önce

SPOR Dünya şampiyonu Zeynep'e coşkulu karşılamaAdem DURMAZKORKUTELİ, (DHA)-UKRAYNA'da düzenlenen Yıldız-Genç Kadın ve Erkekler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar 60 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde coşkuyla karşılandı.

SPOR Dünya şampiyonu Zeynep'e coşkulu karşılama
Adem DURMAZKORKUTELİ, (DHA)-
UKRAYNA'da düzenlenen Yıldız-Genç Kadın ve Erkekler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar 60 kiloda dünya şampiyonu olan Zeynep Yıldırım, memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Ukrayna'nın Odessa şehrinde 10-11 Ağustos tarihleri arasında yapılan Yıldız- Genç Kadın ve Erkekler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar 60 kiloda mücadele eden Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Zeynep Yıldırım dünya şampiyonu oldu.
TÖRENLE KARŞILANDI
Dün Korkuteli'ye dönen Zeynep Yıldırım için karşılama töreni organize edildi. İlçe girişinde konvoyla karşılanan dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım, davul zurna eşliğinde Şehitler Anıtı'na geldi. Burada Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başken vekili İsmet Senekçi, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç ve Korkutelililer tarafından karşılanan dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım'a Kaymakam Ömer Çimşit tarafından buket takdim edildi.
Dünya şampiyonu Zeynep Yıldırım, kendisini karşılayanlara ve şampiyonluğunda payı olan ailesi, antrenörü ve kendisiyle ter döken herkese teşekkür etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
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