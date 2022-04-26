Beşiktaş camiası iftarda buluştu - Son Dakika
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Beşiktaş camiası iftarda buluştu

26.04.2022 21:10
Beşiktaş camiası iftarda buluştu

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel iftar daveti spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu.

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel iftar daveti spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Vodafone Park'ta gerçekleşen iftarda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ramazan Ayı 1 aydır ama 11 ayın sıkıntısını unutturan bir aydır" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel iftar daveti Vodafone Park'ta gerçekleşti. Spor, sanat, siyaset ve iş dünyasının bir araya geldiği iftar törenine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ev sahipliği yaparken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da iftara katıldı. İftar davetinde konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Ramazan önemli bir aydır. İslam alemi için, bizler için kardeşliğin, birlikteliğin daha da arttığı zaman dilimidir. Senede 1 aydır ama doya doya yaşarsak kıymetini anlayabileceğimiz bir aydır. İftar sofraları, dostluklar ve sohbetler her birimizin 11 ayda çektiği sıkıntıları unutturacak bir aydır. Mayıs ayı çok güzel geçecek. 1 Mayıs emekçilerin, alın teri dökenlerin bayramı. Ayın 2'sinde Ramazan Bayramı başlıyor. Daha sonra annelerimizin gününü kutluyoruz. En önemlisi da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız" diye konuştu.

"HER ŞEYİN DEVLETTEN BEKLENMEMESİ GEREKİYOR"

Mayıs ayının ilginç bir ay olacağına dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, "Bu sürecin çok kısa sürede sonuçlandırılacağını umuyorum. Çünkü özellikle sporda futbol çok önemli. Bu süreci yaşarken, insanlar futbolun sağlıklı yönetildiğinden emin olmak istiyorlar. Umarız içinde yaşadığımız sıkıntılar kısa sürede son bulur. Umuyorum maçların adaletli yönetildiği, vicdanın hakim olduğu bir süreç yaşarız. Bunun dışında sporun ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın büyürken bile spor yapmasını neden arzu ettiğimizi hepimiz iyi biliyoruz. Sağlıklı beyinleri ve vücutları olmasının yanında en önemlisi de kötü alışkanlıklardan uzak kalmaları için spor önemli. Türk sporunun amatör açılardan da desteklenmesi gerektiğini, her şeyi devletten beklenmemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"SPOR YASASININ KATKISI OLACAK"

Göreve 2,5 yıl önce geldiklerini de sözlerine ekleyen Ahmet Nur Çebi, "Her yönetim bunu yaşıyor. Geldiğimizde bir önceki dönemin sıkıntılarını teslim alıyoruz. Her kulüp başkanı için aynı temennide bulunmak istiyorum. Umarız bir sonrakine devrederken ferah bir şekilde bunu gerçekleştiririz. Çıkan spor yasası var. Bazı yerlerini çok sıkıntılı ve sağlıksız bulsak da genel anlamıyla Türk futboluna çok katkısı olacak yasa olduğunu ifade etmek istiyorum. Bazı aksaklıkların da kısa süre içinde düzeltileceğini ümit ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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