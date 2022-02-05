Üye Girişi
Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları

05.02.2022 18:24

Spor federasyonları, dört büyük kulüp ve diğer kulüpler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajlarını sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Spor federasyonları ve kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Spor dünyasından gelen mesajlar:

Türkiye Futbol Federasyonu: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz."

Türkiye Basketbol Federasyonu: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Beşiktaş: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

Fenerbahçe: "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı'mız, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Galatasaray: "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzon spor: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Birçok federasyon, kulüp ve spor camiasından kişiler, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı mesajlar paylaştı.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:24 Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları
18:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun geçmiş olsun mesajına teşekkürle yanıt
18:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm geçmiş olsun dileklerine teşekkür yanıtları
18:00 Lider fırtına gibi esmeye devam ediyor! Trabzonspor, ligin formda ekibi Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti
17:56 Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! "Kulübü menajerlere teslim ettin" sözü üzerine çılgına döndü
17:55 Erdoğan çiftine yurtdışından ilk "geçmiş olsun" mesajı Zelenski çiftinden!
17:54 Borcum yok demişti! Amcasının avukatı: 11 milyon borcu var! Hadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğüne el konulabilir
17:29 Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
17:32 Burak Elmas'tan Galatasaray camiasına "Küme düşmeme bonusu" tepkisi
17:19 Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: Anlaşma noktasına geldik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 18:31:26. #1.12#
SON DAKİKA: Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement