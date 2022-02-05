Spor dünyası ve dört büyüklerden koronaya yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Spor federasyonları ve kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Spor dünyasından gelen mesajlar:

Türkiye Futbol Federasyonu: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz."

Türkiye Basketbol Federasyonu: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Beşiktaş: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

Fenerbahçe: "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı'mız, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Galatasaray: "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzon spor: "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Birçok federasyon, kulüp ve spor camiasından kişiler, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı mesajlar paylaştı.