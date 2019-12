Spor dünyasında 2019 yılı böyle geçti - Son Dakika

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2019 yılı medya raporu açıklandı.

MTM, spor basınında son bir yılda gündemde yer alan haber başlıklarını şöyle açıkladı:

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Final Four'da mücadele etti.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Lewis Hamilton, kariyerinin 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Vodafone 41'inci İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı oldu.

Moto GP'de 3 dünya şampiyonluğu olan İspanyol pilot Jorge Lorenzo, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.

Kayserispor'da genel kurul öncesi Berna Gözbaşı başkan adaylığını açıkladı. Yönetim kurulu, oy birliğiyle Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı seçti. Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Le Bron James, NBA'de en skorer oyuncular sıralamasında Michael Jordan'ı geçti.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2019 yılı şampiyonu, finalde Dinamo Kursk'u 91-67 yenen UMMC Ekaterinburg oldu.

2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi kazandı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Oscar Pino Hinds'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Doha'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu.

TFF BAŞKANI YILDIRIM DEMİRÖREN, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı UEFA Süper Kupa maçında Chelsea'yi penaltılar sonunda yenen Liverpool şampiyon oldu.

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Gençlerbirliği'nden Yıldırım Mert Çetin'i transfer etti.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların yeni başkanı seçildi.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

At yarışlarında 93'üncü Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyonluğa ulaştı.

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

İrem Yaman, "İki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu" olarak tarihe geçti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 33'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala 22'nci şampiyonluğunu ilan etti.

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertli ekip, ligde 5'inci şampiyonluğuna ulaştı.

GALATASARAY 2019'U ÜÇ KUPAYLA TAMAMLADI

Fatih Terim önderliğinde başarılara imza atan Galatasaray için 2019 yılı ligde ve Avrupa'da hareketli başladı. Ocak ayı transfer döneminde hücum hattına Diagne ve Mitrouglu olmak üzere 2 golcü birden katan sarı-kırmızılı takım, Türkiye'deki tüm kupalara ambargo koydu. Medipol Başakşehir ile sürdürdüğü lig yarışında ipi göğüsleyen taraf olan aslan, Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Ligde 22'nci kez mutlu sona ulaşan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile lig şampiyonluğu sayısında, farkı üçe çıkardı. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı kazanan Galatasaray, grupta istediği sonuçları alamadı ve 2019'un Aralık ayında Avrupa'ya veda etti. Ancak Galatasaray taraftarı için 2019'un son ayları pek de iyi geçmedi. Rapora göre 2019 yılında 953 bin 743 habere konu edilen Galatasaray, en çok konuşulan takım oldu. Onu ikinci sırada 926 bin 433 haber ile Fenerbahçe, üçüncü sırada ise 872 bin 647 haber sayısı ile Beşiktaş takip etti.

BURAK YILMAZ YIL BOYU GÜNDEMDEYDİ

Son yılların önemli yerli forveti Burak Yılmaz, hem Beşiktaş hem de A Milli Takım için vazgeçilmez bir oyuncu konumunda bulunuyor. Yılmaz, geride bıraktığımız yılda; çakarlı araç kullanması, yaşadığı sakatlıklar, Seria A ekiplerinden Lecce ile adının transfer dedikodularına karışması gibi konularla bolca gündeme geldi. Verdiği demeçler ve yaptığı paylaşımlar ile sürekli ön planda kalmayı başaran golcü futbolcu, sadece spor haberleri değil siyasi ve magazinsel haberlerin içinde de boy gösterdi. Yıl boyunca toplamda 93 bin 693 haberde yer alan Burak Yılmaz 2019 yılının en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı. Onu ikinci sırada 87 bin 293 haber ile Galatasaray'ın üst düzey beklentiyle transfer ettiği Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao takip etti.

FATİH TERİM İLE 9'UNCU ŞAMPİYONLUK

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik patronlarında biri olan Fatih Terim, Galatasaray'ın başında görev yaptığı 11 sezonda 9'uncu şampiyonluğunu kazanarak elde edilmesi zor bir başarı yakaladı. İmparator lakabıyla sarı kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran Terim, takımına üst üste 2'nci toplamda ise 22'nci şampiyonluğu kazandırdı. Hamza Hamzaoğlu'nun ardından Galatasaray'a tekrardan bir senede üç kupa kaldırtmayı başarın İmparator Fatih Terim, 279 bin 869 haberde yer alarak en çok konuşulan antrenörler listesinde zirveyi kimseye bırakmadı.

MEDYA ALİ KOÇ'U KONUŞTU

2019 yılına Ersun Yanal liderliğinde, ikinci yarıdaki tüm maçları kazanma parolasıyla başlayan Fenerbahçe, her ne kadar üst sıralara tırmanmış olsa da, oynanan futbol olarak istenen tablonun uzağında, ligi 6'ncı sırada tamamladı. Kulübün içinde bulunduğu, finansal zorlukların üstesinden gelebilmek için yoğun uğraş sarf eden başkan Ali Koç, 'Fener Ol' projesini hayata geçirdi. Organizasyon kapsamında düzenlene Win-Win geceleriyle takıma önemli ölçüde maddi kaynak sağlayan Başkan Ali Koç; Ergin Ataman ile Fatih Terim hakkında söylemleri başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir ile olan görüşmesi, He For She kampanyası, Emre Belözoğlu transferi gibi konularla uzun süre adından söz ettirdi. 2019-2020 sezonunda 5 yıldır hasret kalınan Türkiye Ligi şampiyonluğunu taraftara yaşatmak isteyen Ali Koç, rapora göre 103 bin 419 habere konu olarak spor medyasında en fazla yer alan kulüp başkanı oldu.

