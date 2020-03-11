Spor dünyasında koronavirüs etkisi devam ediyor

Hannover 96 forması giyen Hübers'te koronavirüs tespit edildi

Roma, İspanya'ya gidemiyor

İspanya'da yerel futbol ve futsal müsabakaları askıya alındı

Getafe Başkanı Angel Torres, İtalya 'ya gitmeyeceklerini açıkladı

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, spor müsabakalarını da etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüse karşı birçok kulüp kendi önlemlerini almış olsa da salgın spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Birçok maçın seyircisiz oynanmasının yanı sıra, ülke yönetimlerinin aldığı kararlar doğrultusunda Avrupa müsabakaları için rakip ülkeye giremeyecek takımlar da var. Öte yandan, koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı da artıyor.

HANNOVER 96 FORMASI GİYEN HUBERS'TE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Timo Hübers'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun Cumartesi akşamı Hildesheim bölgesindeki bir eyalette virüs kaptığı tahmin edilirken, Alman kulübü bütün önlemlerin alındığını ve bu doğrultuda teknik kadro ile birlikte oyuncuların teste tabi tutulacağını bildirdi. Hannover 96 Sportif Direktörü Gerhard Züber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Timo herkese örnek oldu. Etkinlikte yanında olan bir kişinin testi, pozitif çıkınca doğrudan doktara gitti ve şu anda evinde karantina altında" ifadelerini kullandı.

ROMA, İSPANYA'YA GİDEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan ekibi Roma, İspanya sivil havacılık otoritesinin aldığı karar doğrultusunda, İtalya kalkışlı uçakların ülkeye alınmayacak olması nedeniyle karşılaşma için bu ülkeye gidemeyeceğini açıkladı.

İSPANYA'DA YEREL FUTBOL VE FUTSAL MÜSABAKALARI ASKIYA ALINDI

İspanya'da ise yerel liglerde oynanacak olan futbol karşılaşmaları ile futsal müsabakaları sağlık otoritelerinin tekrardan maç oynanmasına izin vereceğini açıklayacağı tarihe kadar askıya alındı.

GETAFE BAŞKANI ANGEL TORRES, İTALYA'YA GİTMEYECEKLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi İnter ile karşı karşıya gelecek olan Getafe'de başkan Angel Torres, bu maç için İtalya'ya gitmeyeceklerini açıkladı. Başkan Torres, Onda Cero radyosuna yaptığı açıklamada, "Durum değişmez ise İtalya'ya seyahat etmeyeceğiz. UEFA'dan maçı oynamak için farklı bir alternatif bulmalarını istedik. Koronavirüsün merkezi olan İtalya'ya gidip kentimizi riske atmak istemiyoruz. Eğer bu sebepten dolayı bu eşleşmeyi kaybeceksek kaybedelim. İnter ile oynayacağımız için gerçekten heyecanlıyız ama böyle olması gerekiyorsa, bunu gerçekleştirmek durumundayız" diye konuştu.