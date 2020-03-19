Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler - Son Dakika Spor

Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler

41 dakika önce

*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.

Spor dünyasında koronavirüs teşhisi konulan bireyler, System.String[]

*Bu liste açıklamaların ardından güncellenmektedir.



Futbol



Mikel Arteta - Arsenal


Callum Hudson-Odoi – Chelsea

Daniele Rugani, Blaise Matuidi – Juventus

Callum Horn, Timo Hübers – Hannover 96

Hyun-Jun Suk – Troyes

Luca Kilian – Paderborn

Jorge Jesus – Flamengo

Patrick Cutrone, German Pezella, Dusan Vlahovic – Fiorentina


Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala – Valencia

Omar Colley, Manolo Gabbiadini, Antonino Gumina, Morten Thorsby, Albin Ekdal, Fabio Depaoli – Sampdoria

İsmi açıklanmayan üç futbolcu - Alaves


Basketbol


Trey Thompkins – Real Madrid

Kevin Durant ve ismi açıklanmayan üç oyuncu – Brooklyn Nets


Rudy Gobert, Donovan Mitchell – Utah Jazz

Christian Wood – Detroit Pistons


Bisiklet



Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze – Birleşik Arap Emirlikleri Bisiklet Takımı


Buz Hokeyi


Antti Törmanen – EHC Biel

Mikel Arteta, Chelsea, Arsenal, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:00 

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