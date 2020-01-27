Spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümler

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, spor dünyasındaki sıra dışı ve ani ölümlerin ilki değil.



41 yaşındaki efsane Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.