Spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümler - Son Dakika
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Spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümler

7 saat önce

Spor dünyasında yaşanan sıra dışı ölümler

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ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, spor dünyasındaki sıra dışı ve ani ölümlerin ilki değil.


41 yaşındaki efsane Kobe Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:43 
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