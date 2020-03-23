Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları - Son Dakika
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Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları

6 saat önce

Galatasaray: Seninleyiz hocam, bir kez daha birlikte yeneceğizFenerbahçe: Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruzMedipol Başakşehir: En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruzAnadolu Efes: En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdırKulüpler...

Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları, System.String[]

Galatasaray:  Seninleyiz hocam, bir kez daha birlikte yeneceğiz

Fenerbahçe: Kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz

Medipol Başakşehir: En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz

Anadolu Efes: En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır

Kulüpler Birliği Vakfı: Zor günleri birlikte atlatacağız, birlikte başaracağız

İSTANBUL,-

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

GALATASARAY

"Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz."

FENERBAHÇE

"Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz"

BEŞİKTAŞ

"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz"

ANADOLU EFES

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendik. En büyük dileğimiz, Sayın Fatih Terim'in sağlığına en kısa sürede kavuşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, sporcuları ve çalışanlarına uygulanan Covid-19 testlerinde yeni pozitif vakaların çıkmamasını da temenni ederiz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak bir kez daha Covid-19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI

"Geçmiş olsun Fatih Terim! En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz.  Zor günleri birlikte atlatacağız. #BirlikteBasaracagiz!"

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini üzülerek öğrendik. Terim ailesi, Galatasaray camiası ve Türk spor kamuoyuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

"Sevgili @fatihterim'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

"Değerli dostum Fatih Terim'in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

DEMİR GRUP SİVASSPOR

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."


Galatasaray, Fatih Terim, Koronavirüs, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:00 Kaynak: DHA

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