Spor dünyasından Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajları (2)

Trabzon spor: Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz

Berna Gözbaşı: İnşallah "Nerede kalmıştık" diyerek aramıza döneceksiniz

Ozan Kabak: Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam

Yusuf Günay: En kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından spor camiasından tecrübeli teknik adam için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Terim için yayımlanan geçmiş olsun mesajları şöyle:

HES KABLO KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI:

"Türk futboluna yön veren en önemli kişilerden Fatih Terim'in en kısa sürede kaldığı yerden devam edeceğine inanıyor, acil şifalar diliyorum. İnşallah 'Nerede kalmıştık' diyerek aramıza döneceksiniz."

TRABZONSPOR:

"Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal."

OZAN KABAK:

"Alt edemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığını hepimiz biliyoruz hocam. Bir kez daha şahit olacağız. #BirlikteYeneceğiz!"

YUSUF GÜNAY:

"Çok geçmiş olsun kıymetli hocam, Allah'tan acil şifa diliyorum, en kısa sürede sağlığınıza kavuşmanız en büyük temennimizdir."