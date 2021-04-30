Spor dünyasından sosyal nefrete sosyal tepki

Dünyadaki birçok spor branşının temsilcileri, sporda son zamanlarda sosyal medyada yaşanan ırkçılık, taciz ve ayrımcılık için bir araya gelerek tepki göstermeye hazırlanıyor. Kulüpler bugün başlayıp, pazartesi gününe kadar sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayacak.

Spor dünyasında son zamanlarda sosyal medyada görülen taciz, ırkçılık ve ayrımcılıktan dolayı önde gelen spor kulüpleri yapılan bu duruma karşı ortak bir tepki vermeye hazırlanıyor. Bu tepki kapsamında sosyal medya üzerinden 4 gün boyunca herhangi bir paylaşımda bulunmayacak olan spor camiasında boykot bugün saat 15.00'te başlayıp, 3 Mayıs Pazartesi 23.59'da sona erecek. Yapılacak bu organizasyonla sosyal medyada yapılan çevrimiçi istismara karşı önlem alınmak isteniyor.

KİMLER KATILIYOR

Futbol: Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi, Kadınlar Süper Ligi, İskoç Profesyonel Futbol Ligi ve İskoç kadın futbolundan kulüpler, İskoç Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu ve İrlanda Futbol Federasyonu dahil olmak üzere yönetim organları; Avrupa yönetim organı UEFA ve diğer bazı futbol organizasyonları

Kriket: İngiltere ve Galler Kriket Kurulu, birinci sınıf ilçeler, kadın bölgesel takımları ve Profesyonel Kriketçiler Derneği

Rugby birliği: İngiltere Rugby, İskoç Rugby, Galler Rugby, Premiership Rugby, kulüpler ve Rugby Oyuncuları Derneği

Kurumsal kuruluşlar: Premier Lig ve Kadınlar Premier Ligi sponsoru Barclays, Adidas, Sky Sports, BT Sport ve Talksport yayıncıları,

İngiltere Bisiklet Federasyonu, İngiltere At Yarışı Birliği, İngiltere Çim Hokeyi ve Tenis Birliği, 7 kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Williams pilotu George Russell, Mclaren pilotu Lando Norris katılanlar arasında yer aldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)