Spor dünyasını korona virüs vurdu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor dünyasını korona virüs vurdu! - Son Dakika Spor

Spor dünyasını korona virüs vurdu!

7 saat önce

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı.

Spor dünyasını korona virüs vurdu!, System.String[]

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Mart ayı medya raporunu açıkladı. Rapora göre, en çok konuşulan takım Galatasaray, futbolcu Sörloth, teknik direktör Fatih Terim, yönetici ise Abdürrahim Albayrak olurken, hakemler kategorisinde de Cüneyt Çakır ilk sırada yer aldı.


Medya Takip Merkezi'nin, Mart ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, korona virüs geçtiğimiz ayın spor gündemini de etkiledi. Dünya genelinde vaka sayısı giderek artan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen korona virüs salgını spor faaliyetlerini durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa'da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi askıya alınırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da 2021 yazına ertelendi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu.


Galatasaray'da feda dönemi


Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından Galatasaray da düğmeye bastı. Korona virüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan sarı-kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı. Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Galatasaray, Mart ayında 74 bin 98 habere konu olarak, medyada en çok yer alan takım oldu. Galatasaray'ı ikinci sırada 58 bin 11 haber ile Fenerbahçe, üçüncü sırada ise 55 bin 978 haber ile Beşiktaş takip etti.


Trabzonspor, Sörloth'un fiyatını belirledi


Trabzonspor, bonservisini alarak gelecekte büyük bir transfer bedeli elde etmeyi amaçladığı Sörloth'un değerini şimdiden belirledi. Bordo-mavililer, özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth için 30 milyon Euro isteyecek. Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un yıldızı, geride bıraktığımız Mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.


Abdürrahim Albayrak için korona virüs teşhisi konuldu


Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde korona virüs testi pozitif çıkmıştır. İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın, tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir" denildi.


Mart ayında 13 bin 217 habere konu olan Abdürrahim Albayrak, ay boyunca en çok konuşulan kulüp yöneticisi olurken; 14 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu olacağının müjdesini verdi. Albayrak'ı sırası ile takip eden isimler ise 7 bin 702 haber ile Nihat Özdemir ve 5 bin 900 haber ile Ali Koç oldu.


Fatih Terim'in de testi pozitif çıktı


Dünya genelinde ölümlere sebebiyet veren korona virüsün ülkemizde tespit edilmesinin ardından, Galatasaray camiası ikinci bir haberle sarsıldı. Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu belirtti. Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra başta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasından birçok kesiminden, sanat camiasından ve taraftarlardan Terim için geçmiş olsun mesajları yayımlandı. Tedavi gördüğü hastaneden 7 gün sonra taburcu olan teknik adam 37 bin 600 haber ile Mart ayının en fazla konuşulan teknik direktörü oldu. Terim'i sırası ile 12 bin 803 haber ile Sergen Yalçın ve 10 bin 261 haber ile Ersun Yanal izledi.


Cüneyt Çakır'dan Evde Kal çağrısı


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını hakkında spor camiasından mesajlar gelmeye devam etti. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden başarılı hakemlerden Cüneyt Çakır, korona virüs hakkında bu seferki rakibimiz çok tehlikeli açıklamasını yaparken, evde kalma uyarısını da unutmadı. Bir video görüntüsü paylaşarak; "Evde kalarak, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi koruyalım. Haydi Türkiye, bu maçı hep birlikte kazanabiliriz" açıklamalarında bulunan FIFA kokartlı hakem, ay boyunca medyada yer aldığı 37 bin 660 haber ile kendi kategorisinde Mart ayını birinci tamamladı.


Çakır'ı sırası ile başarılı hakemlerimizden 2 bin 318 haber ile Ali Palabıyık ve 2 bin 184 haber ile Mete Kalkavan takip etti. - İSTANBUL

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! İşte Galatasaray'ın Mbaye Diagne planı Galatasaray'da herkese indirim, Ömer Bayram'a zam! Galatasaray, sadece Ömer Bayram'ın maaşına zam yapacak Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'nin transferine Antalyaspor'dan yeşil ışık Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Gazeteci Süleyman Usta korona virüsten hayatını kaybetti Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 19:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor dünyasını korona virüs vurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]