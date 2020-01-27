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Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?
6 saat önce
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.
ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.
Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:28
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