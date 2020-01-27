Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi? - Son Dakika Dünya

Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?

6 saat önce

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.

Spor dünyasının ünlü isimleri Kobe Bryant'ın ölümü için ne dedi?, System.String[]

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın Kaliforniya'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı.


Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini çeşitli mecralardan paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:28 
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