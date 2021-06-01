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Spor dünyasının ünlülerinden Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek - Son Dakika

Spor dünyasının ünlülerinden Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek

01.06.2021 12:40
Spor dünyasının ünlülerinden Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek, System.String[]

Dünyaca ünlü birçok sporcu, Fransa Açık'ta maç sonu basın toplantısına girmemesinin ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Dünyaca ünlü birçok sporcu, Fransa Açık'ta maç sonu basın toplantısına girmemesinin ardından depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilen Japon tenisçi Naomi Osaka'ya destek verdi.

Fransa Açık'ta ilk turda Rumen Irina- Camelia Begu'yu yenerek ikinci tura kalan ve kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, Japon sporcunun aldığı karara saygı duyulması gerektiğini kaydederek, "Naomi'nin ne hissettiğini biliyor ve ona sıkıca sarılmak istiyorum. Onun yaşadığı bu dönemlerden ben de geçtim. Farklı karakterlerimiz var ve insanlar farklıdır. Bu durumu en iyi hangi yolla atlatmak istiyorsa buna izin verilmeli. Elinden gelenin en iyisini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Açık'ta mücadele eden ABD'li genç yetenek Coco Gauff ise Osaka'ya hayran olduğunu belirterek, "Naomi, güçlü kal. Hassasiyetli karakterine imreniyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kariyerinde 18 grand slam şampiyonluğu bulunan eski yıldız kadın tenisçilerden Çek Martina Navratilova, "Naomi Osaka için üzülüyorum. İyi olmasını gönülden istiyorum. Sporcular olarak her zaman vücudumuzu zinde tutmayı önde görüyoruz. Bu sırada zihinsel ve duygusal yönlere gereken önemi vermeyi unutuyoruz. Basın toplantısına katılıp katılmamaktan çok daha önemli şeyler var. İyi şanslar Naomi, yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer eski yıldız tenisçi ABD'li Billie Jean King, Twitter hesabından, "Osaka'nın depresyonla mücadele ettiğini itiraf etmesi, büyük cesaret gerektiren bir olgunluk durumu. Şu anda en önemli şey, kendine zaman vermesi ve ihtiyacı olan şeylere odaklanması. Yeniden iyi olmasını dilerim." paylaşımında bulundu.

Golden State Warriors'ta forma giyen ABD'li yıldız basketbolcu Stephen Curry de Fransa Açık yönetiminin, basın toplantısı olayı karşısında Osaka'yı baskı altına almasını hata olarak değerlendirerek, "Kimse böyle kararlar almak zorunda bırakılmamalı. Zafere giden yolda, gücün bazen kendini korumaya yetmez. Naomi Osaka'ya büyük saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Büyük Britanyalı atlet Katarina Johnson-Thompson ise Osaka'nın sağlığını korumak için yaptığı konuşmanın cesaret verici olduğunu belirterek, "Zihinsel sağlık, özellikle sporda, üzerine konuşulması çok riskli bir konudur. Osaka'nın bu çekilme kararı, umarım gereken değişim ortamını sağlar. Sporda depresyon ve utanç duyma gibi konular konuşulmaya başlanır." değerlendirmesini yaptı.

Turnuvada kazandığı ilk tur maçının ardından basın toplantısına katılmadığı gerekçesiyle organizatörler tarafından 15 bin dolar para cezası verilen ve medya boykotunun sürmesi halinde ihraç edilebileceği duyurulan Osaka, dün yaptığı açıklamada, 2018 yılında şampiyon olduğu ABD Açık'tan itibaren uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini ve bu nedenle Fransa Açık'tan çekilme kararı aldığını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Naomi Osaka, Fransa, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor dünyasının ünlülerinden Fransa Açık'tan çekilen Naomi Osaka'ya destek - Son Dakika Spor


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