Spor dursun özbek galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek
7 dakika önce
SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek (4)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
SPOR Dursun Özbek Galatasaray önümüzdeki yıllarda hukuken ve mali olarak sıkıntıya düşecek (4)
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