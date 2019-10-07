Spor eczacıbaşı vitra, yeni sezona hazır

Eczacıbaşı VitrA, yeni sezona hazır

Faruk Eczacıbaşı: Hedefimiz her kulvarda şampiyonluk

Motta: Kupaya odaklandık

Nalan Ural: Takımımız kupa için gün sayıyor

İbrahim ALİOĞLU-Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - Yeni transferlerinin yanı sıra altyapısından yetiştirdiği genç oyuncularla kadrosunu güçlendiren Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonunu düzenlediği basın toplantısı ile açtı.

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, 2019-2020 sezonuna, Levent'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla "merhaba" dedi. Eczacıbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile yönetim kurulu üyeleri, A Takım oyuncuları ve teknik kadronun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, yeni oyuncular ve sezon hedefleriyle ilgili bilgiler verildi.

Son iki sezondur takımın başantrenörlüğünü üstlenen ve altyapıya verdiği önemle de tanınan, dünya voleybolunun en önemli isimlerinden Marco Aurelio Motta yönetiminde, Eczacıbaşı VitrA sezona başlayacak. Takımın kadrosunu; Yeon Koung Kim, Simge Şebnem Aköz, Tijana Boskovic, Gamze Kılıç, Beyza Arıcı, Lauren Gibbemeyer'ın yanı sıra altyapısından yetişen ve bu sezon Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne geri dönen Hande Baladın, Melis Durul, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara ile yeni transferler Natalia Zilio Pereira, Carli Llloyd, Ergül Eroğlu ve Saliha Şahin oluşturuyor.

ECZACIBAŞI: NE KADAR DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZ ORTADA

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, genç ve yetenekli Türk oyuncularla tecrübeli yabancı oyuncuları bir araya getirerek yine iddialı bir kadro oluşturduklarını belirtti. Eczacıbaşı, "Önceki sezonda kiralık olarak başka takımlarda oynayan oyuncularımız Hande Baladın, Yasemin Güveli, Buse Melis Kara ve Saliha Şahin, bu yıl tekrar takımımıza katıldılar. Forma şansı bulabilecekleri kulüplere kiralayarak sürekli oynamalarına imkan sağladığımız genç ve yetenekli oyuncularımızın milli takımdaki performansları, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koydu. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak voleybola ve genç oyunculara yarım asrı aşkın bir süredir yaptığımız yatırımların, milli takımlar düzeyindeki başarılara olan katkılarından mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK"

Bu sezon yine FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, CEV Şampiyonlar Ligi, Vestel Venus Sultanlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda boy göstereceklerini ifade eden Faruk Eczacıbaşı, "Hedefimiz, tüm kulvarlarda yarışı birinci tamamlamak. Bu zorlu senede yanımızda olan sponsorlarımıza teşekkür ediyor, tüm takımlarımız için sakatlıkların yaşanmadığı, güzel bir sezon olmasını diliyorum" diye konuştu.

MOTTA: KUPAYA ODAKLANDIK

Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta ise yeni sezon öncesi şu değerlendirmede bulundu:

"Üç ay süren yaz çalışmalarımızı geride bıraktık. Bu süreçte, hem oyuncularımızın bireysel gelişimine hem de kadromuza yeni katılan oyuncularla birlikte takımın birbirine uyum sağlamasına odaklandık. Ligimizde yer alan takımlarla yaptığımız hazırlık maçlarının yanı sıra İtalya'da katıldığımız hazırlık turnuvasıyla, takımımızın son durumunu görme fırsatı yakaladık. Tüm takım olarak henüz kısa bir süre çalışma fırsatı yakalayabildiğimiz için öncelikle oyunumuzu oturtmaya ve bu süreçte, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'na en hazır halde çıkabilmeye odaklanmış durumdayız."

URAL: TAKIMIMIZ KUPA İÇİN GÜN SAYIYOR

Verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan takım menajeri Nalan Ural da, "Yoğun yaz çalışmalarımız sonrası, bu sezon kaptanımız olacak olan Yeon Koung Kim'in de aramıza katılmasıyla birlikte, takımımız Spor Toto Şampiyonlar Kupası'yla sezonu açmak için gün sayıyor. Deneyimleriyle kadromuzu güçlendirecek olan yeni transferlerimiz Natalia Zilio Pereira, Carli Lloyd, Ergül Eroğlu, Melis Durul gibi önemli isimlerin yanı sıra, Galatasaray'da geçirdiği bir sezonluk sürede deneyimlenen yetenekli smaçörümüz Hande Baladın gibi geçtiğimiz sezon kiralık olarak başka kulüplerde oynayan bazı genç oyuncularımızın da yeni sezonda bizlere çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.