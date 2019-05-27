Son Dakika Haberleri: SPOR Edin Dzeko Dalaman'da

SPOR Edin Dzeko Dalaman'da

4 saat önce

SPOR Edin Dzeko Dalaman'daErcan KAYLI / DALAMAN, (DHA) - İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'ya geldi.

SPOR Edin Dzeko Dalaman'da
Ercan KAYLI/ DALAMAN, (DHA) - İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'ya geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, 'Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın' sorusuna, 'Hayır' yanıtını verdi.
Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirtirdi. Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, 'Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel' diye bağırdı. Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkcan'ın yatında Göcek ve Muğla'nın koylarını gezeceği öğrenildi.
SPOR Edin Dzeko Dalaman'da
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:45 Kaynak: DHA
Saraybosna, Muğla, Dalaman, Edin Dzeko, Güncel
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