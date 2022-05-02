SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi - Son Dakika
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SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi

02.05.2022 16:42

SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi"Trabzonspor'a koşarak geldim""Abdullah hoca benim öğretmenim""Gelecek sezon da böyle devam edeceğiz""Taraftarımıza teşekkür ediyorum"İbrahim ALİOĞLU ?

SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi

" Trabzonspor'a koşarak geldim"

"Abdullah hoca benim öğretmenim"

"Gelecek sezon da böyle devam edeceğiz"

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum"

İbrahim ALİOĞLU ? Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Edin Visca, bordo-mavili forma ile şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sezonu çifte kupa ile bitirmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili takımın şampiyonluğunu Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. Ben de çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk, gelecek sezonda böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A KOŞARAK GELDİM"

Şampiyonlukta tüm takımın emeğinin olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HEDEF ÇİFTE KUPA"

Bu sezon hedeflerini çifte kupa olarak belirlediklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirten Visca, "Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Kupayı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa" diye konuştu.

UÇAKTA VISCA'DAN ŞAMPİYONLUK ÜÇLÜSÜ

Sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan ve şampiyonluk yolunda takımına kritik goller kazandıran Edin Visca, takıma verilen izin için dün akşam Türk Hava Yolları'na ait 20.35 uçağıyla İstanbul'a hareket etti. Bordo mavili takımın taraftarları, 32 yaşındaki futbolcuyu marşlarla uçağın ortasına davet ederken Visca da taraftarlara üçlü çektirdi.

SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi
SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi
SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi
SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi

YORUMLAR
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Trabzonspor, Edin Visca, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Edin Visca: Herkes şampiyonluğa emek verdi - Son Dakika


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