Kaynak: DHA

Adana'da kayalıklara çıkıp intihar girişiminde bulunan genç, ekipler tarafından kurtarıldı! Polis memurunun yaptığı hareket ise gönülleri fethetti

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SPOR EĞİTMENİ, EVİNDE ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika

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