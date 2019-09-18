Son Dakika Haberleri: Spor Elçilerimniz Avrupa Spor Haftasında yer aldı
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Spor Elçilerimniz Avrupa Spor Haftasında yer aldı

1 saat önce

(European Week of Sports Ambassadors Meeting ) Ülkemiz ve Federasyonumuzu temsilen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Eğitim Kurulu üyeleri Ozan Karakuş, Yusuf Ziya Üzüm ve Milli Sporcumuz Batuhan Buğra Eruygun katılım gösterdi.

Spor Elçilerimniz Avrupa Spor Haftasında yer aldı, System.String[]

(European Week of Sports Ambassadors Meeting ) Ülkemiz ve Federasyonumuzu temsilen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli, Türkiye Herkes için Spor Federasyonu Eğitim Kurulu üyeleri Ozan Karakuş, Yusuf Ziya Üzüm ve Milli Sporcumuz Batuhan Buğra Eruygun katılım gösterdi.


40 farklı ülkeden en üst düzey isimlerin ve sporcuların yer aldığı toplantıda Avrupa genelinde daha sağlıklı ve spor dolu bir haftanın gerçekleşmesi temaları ele alındı. Hayat hikayesi belgeselleştirilerek katılımcılara izletilen Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Barış Telli örnek ve zorlu hayat hikayesi ile ziyaretçilerden uzun süre alkış aldı. Ayrıca Barış Telli gelen istek üzerine sahnede top sektirerek küçük bir gösteri yaptı. Toplantı sonunda Avrupa birliği Komiseri Sayın Tibor Navracsics tarafından projeye katılım yapan temsilcilerimizi sahnede tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti.


Federasyonumuzun bakanlığımızca Avrupa Spor Haftası projesi kapsamında yetkilendirilen tek kurum olması nedeniyle önümüzdeki süreçte yapılacak ortak çalışmalar ele alındı.


Avrupa Komisyonu, Avrupa Spor Haftası boyutunu daha da geliştirmek için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olan Avrupa Spor Haftası ( European Week of Sports ) projesini başlatmış ve geçtiğimiz yıllara bakıldığında, Avrupa genelinde 40 ülkede 13 milyondan fazla kişi bu proje kapsamında yer almıştır. 2019 yılında 5.'si yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliklerinde federasyonumuz dahil olmakta ve çeşitli sportif etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:35 
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