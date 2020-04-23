Spor elçisi Ozan Karakuş, 'Evde aktif olalım' çağrısı yaptı

Avrupa Birliği Pandemi nedeniyle insanların sağlıklı, kaliteli uzun ve mutlu yaşamaları için evlerinde spor, fiziksel aktivitelere teşvik etmek üzere 42 ülkede #BeActiveAtHome sloganı ile kampanya başlattı. 42 ülke içinde yer alan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Herkes için Spor Federasyonu ile projeyi desteklemektedir.

Corona virüs nedeniyle evde geçirilen günler; hareketsizliği, uzun süreli hareketsizlik ise kilo artışı, obezite, depresyon, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda sorunu beraberinde getirebilir. Bütün bu olumsuzlukların yaşanmaması için atılacak en önemli adım evde bağışıklık sistemini güçlendirecek egzersizler ile evde aktif olunmalıdır.

Evde Kal, Aktif Ol, Sağlıklı Kal!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan ve ülkemizde benimsenen, farklı yaş grupları için önerilen fiziksel aktiviteler,

1 yaşın üzerindeki çocuklar günde en az 180 dakika aktif olmalıdır.

5 ila 17 yaş arası çocuklar ve gençler: haftada en az 3 kez kas ve kemik güçlendirme aktiviteleri dahil olmak üzere her gün en az 60 dakika orta şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite gerçekleştirmeli.

18 ila 64 yaş arasındaki yetişkinler: hafta boyunca en az 150 dakika aerobik fiziksel aktivite veya hafta boyunca 75 dakika şiddetli aerobik fiziksel aktivite yapmalı

Bu öneriler doğrultusunda Herkes için Spor Federasyonunun HisApp uygulaması ile herkese ücretsiz spor yapma imkanı sunmaktadır. Evde geçireceğiniz bu zor zamanlarınızı uygulamayı edinerek farklı yaş gurupları için oluşturulan videolar ile eğlenceli hale getirebilirsiniz.