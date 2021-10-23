Üye Girişi
SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk - Son Dakika

SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk

23.10.2021 09:29

Empire State Maratonu'nda iki TürkEngelli haklarına dikkat çekmek için koşacaklarEnver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - ABD'ye giden engelli milli atlet Kemal Özdemir ile milli triatlet Mert Onaran, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 'Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkat...

Empire State Maratonu'nda iki Türk

Engelli haklarına dikkat çekmek için koşacaklar

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) - ABD'ye giden engelli milli atlet Kemal Özdemir ile milli triatlet Mert Onaran, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından 'Empire State Maratonu'nda engelli haklarına dikkat çekmek için koşacak. İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV)'nın desteğiyle etkinlikte yer alacak olan 61 yaşındaki bedensel engelli atlet Kemal Özdemir, 'Dünya engelli hakları için orada olacağız' dedi. İZEV Başkanı Hakan Kural ise 'Türkiye adına çok önemli bir sorumluluk projesi için yola çıktık' ifadelerini kullandı.

İZEV, dünya engelli haklarına dikkat çekmek adına ABD'nin New York şehrinde 2 özel farkındalık çalışmasına imza atacak. İZEV Başkanı Hakan Kural, Genel Sekreter Merve Kılıç tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde dünyaca ünlü tabloların farkındalık versiyonlarından oluşan ödüllü sergi 'Sanat ve Biz'i New York'ta sergilerken, aynı zamanda dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Empire State Maratonu'nda da beden farklı ve gönüllü sporcularla engelli haklarına dikkat çekmek amacıyla yarışa katılacaklar.

İZEV yöneticilerinin yanı sıra maratonda koşacak olan bedensel engelli atlet Kemal Özdemir ile triatlet Mert Onaran'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin tarifeli seferi ile sabah 07.45 New York'a gitti. Hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan hem serginin hem de maratona katılmanın kendileri açısından çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

HAKAN KURAL: ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Kural, 'Engelli haklarına yönelik sanat öğesini taşıyan 'Sanat ve Biz' sergisini New York'ta Türkevi'nde gerçekleştireceğiz. Hem Türk vatandaşlarının hem ABD vatandaşlarının çok ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Çünkü projemizin Türkiye markası olmasını istiyoruz. 25 Ekim'de sergimiz var. 26 Ekim'de ise dünya engelli hakları için bir engelli bir de milli maratoncumuz Empire State Maratonu'nda koşacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle gidiyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

MİLLİ ATLETLERİN MARATON HEYECANI

Maratonda koşacak engelli milli sporcu Kemal Özdemir ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, '3 yıldır planlanan bir projeydi. Araya pandemi girince olmadı. İZEV çok uğraştı bunun için. Bize koşmak düşüyor. Çok önemli çünkü dünya engelli hakları için orada olacağız. Otistik ve down sendromlu çocuklar için orada olacağız. Hedefimiz elbette finişi görmek. Umarım her şey yolunda gider ve başarılı bir şekilde döneriz" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Mert Onaran da spor ve sanatın buluştuğu bir ortamda dünya engelliler hakları için koşmanın kendisi açısından gurur verici olduğunu dile getirdi. Onaran, 'Başarılı olup hem Türkiye'yi hem de engellilerin haklarını duyurmak istiyoruz' diye konuştu.

Projenin mimarlarından İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç da Empire State Maratonu'na 3 yıldır hazırlandıklarını aktardı. Kılıç, 'Toplumsal bütünleşmeye dikkat çekmek istediğimiz için beden farklı bir sporcumuz ve bir atletimiz ile birlikte katılıyoruz. Burada önemli olan dünya engeli haklarına dikkat çekmek. Bununla birlikte uluslararası anlamda ödüller alan sanat projemizi de New York'ta Türkevi'nde sergilemekten de çok mutlu olacağız' şeklinde konuştu.

İZEV'İN SERGİSİ TÜRKEVİ'NDE

İZEV, Leonardo da Vinci, Vermeer, Rembrandt gibi dünyaca ünlü ressamların tablolarının farkındalık temasıyla yeniden yorumlandığı eserlerden oluşan sergisini 25 Ekim'de, bir günlük özel davetle New York Türkevi'nde gerçekleştirecek.

Zihin farklı bireylerin her etabında aktif şekilde görev aldığı farkındalık sergisi olan 'Sanat ve Biz'in mottosu 'Biz de bir sanat eserinin ana ögesi olabiliriz!' Sergi, Mona Lisa, İnci Küpeli Kız, Meyve Sepeti Tutan Çocuk gibi dünyaca ünlü başyapıtların özel gereksinimli gençlerin modelliğinde yeniden yorumlandığı 12 farkındalık versiyonundan oluşuyor.

SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk
SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk
SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk
SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Özdemir, Empire State, Engelli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı 08:51 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi 08:40 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek 01:00 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış 21:51 Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri
09:29 TSK yürüttüğü operasyonla eylem hazırlığındaki 2 teröristi öldürüldü
09:21 Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz
09:02 Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç kız, arkadan gelen aracın çarpmasıyla feci şekilde hayatını kaybetti
08:51 Alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra çarptı
08:50 Husumetlisinin yemek yediği restoranda kurşun yağdırdı
08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi
08:39 Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi
08:38 Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak
08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu
08:34 Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi
Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz         
09:22
Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
08:41
Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçisini yok sayılacak         
08:39
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 09:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Empire State Maratonu'nda iki Türk - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement