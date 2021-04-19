SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı - Son Dakika

SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı

19.04.2021 11:15

Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı"Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti"İbrahim ALİOĞLU - -Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2 - 1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı

"Oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti"

İbrahim ALİOĞLU - -

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2 - 1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Belözoğlu ilk olarak, daha önce vefat eden Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Serkan Acar hakkında şunları söyledi;

"Öncelikle sene-i devriyesi olan Serkan Acar'ı rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın çok önemli bir şahsiyetiydi. Camiamız inşallah onun gibi değerler çıkartır. Camiamızın tekrar başı sağ olsun."

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Oyunda iyi ve kötü oynadığımız dönemler oldu. Baktığımızda oyuncuların mücadelesi, isteği, arzusu çok yüksekti, bu beni mutlu ediyor. Onunla beraber oynadığımız maçlarda kazanabilecek ya da kat edebilecek durumlara getiriyoruz. Daha doğru oyun oynamaya çalışan, rakip 10 kişiyken topa daha hakim olup, pozisyon üretmesi gereken takım olması gerekti sahada. Ligin sonuna kadar aynı mücadeleyi vermek istiyoruz? dedi.

Sakatlık yaşayan Altay Bayındır'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu ve geçmiş olsun dileklerini ifade eden Emre Belözoğlu, 'Futbol bu yüzden güzel bir oyun. Ne hayırlı, ne şer bilemiyoruz. Altay'ın aramızda olmasını istedik. Futbolda sakatlıklar oluyor. Harun çok iyi bir maç çıkardı. Penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra takımın verdiği reaksiyon çok değerli. Her oyuncu çok kıymetli, Harun da bunlardan bir tanesi. Sezon sonuna kadar 25, 26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Başakşehir karşısına çıkmasıyla ilgili de, "Kolay duygular değil. Başakşehir benim ikinci evim, ikinci yuvam. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bana muhteşem duygular yaşattılar. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve eski günlerindeki gibi üstleri zorlayarak şampiyonluk kazanacak süreçler yaşarlar. Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere ekibiyle beraber bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır. Onlara başarılar diliyorum? yorumunu yaptı.

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya da Belözoğlu, şu yanıtı verdi;

"Beklerin performansından memnunum ama biraz daha net, kanata oynatıp sert çıkmalarını istemiştim. Bunu yapamadık. Genel anlamda oyuncu değişikliği yapmamız Nazım üzerinde uzun zamandır oynamadığı için yaptık. Ozan'ı orada kullandık. Caner-Novak değişikliği de öyle. Caner bizim önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok inmeye başladı. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar dakika verirsek verelim sonuna kadar formayı terletecekler."

Kazandıkça takımın enerjisinin yükseldiğini dile geren Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı;

"Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Takım arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Camiamız çok büyük, beklenti büyük, sonu ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu iyi olacak? ifadelerini kullandı.

SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı
SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı
SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı
SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Emre Belözoğlu: Harun çok iyi bir maç çıkardı - Son Dakika


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