SPOR Emre Belözoğlu: Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk - Son Dakika

Emre Belözoğlu: Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk

Ercan ATA-ANKARA, (DHA) - Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, 2 - 1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Belözoğlu, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayarak maçla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Her iki takım da sahaya kazanmak için çıktı. Maçın başında tüm senenin en kötü yarısını oynadık. İki kere şut atabildik, pozisyonlar verdik. İlk yarıda ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşadık. İkinci yarıda oyuncularımız istekleri, arzularıyla, Fenerbahçe duruşuyla net bir oyun ortaya koydu. 7-9 fırsata girdik. Bugün gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin yolu açık. Güzel günler olacak. Büyük cümleler kurmadık, sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söyledik. Allah'ın izniyle inanıyoruz."

Tesadüflere inanmadığını dile getiren Belözoğlu, "Şampiyonluk yolundaki bu tarz goller hiçbir zaman tesadüf olmuyor, kadere etki ediyor. İnandığımız yolda ilerlemek, kader kapılarının açılması için istemek gerekiyor. İkinci yarı bunu net gösterdik, sonuna kadar devam edeceğimizi herkese hissettirdik" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Belözoğlu, "İlk gün söylediğim gibi, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Camia olarak da inanıyoruz. Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. İnşallah sonu güzel olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, takımının başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup olduğu hatırlatılması üzerine de, "Kendi performansımı büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarı değerlendirir. Ben elimden geldiğince özveriyle, inançla sahanın kenarında bana verilen görevi yerine getirmeye çalışıyorum. Mutluyum. İnşallah devamı gelir" diyerek sözlerini tamamladı.