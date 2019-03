Spor Emre Belözoğlu Ülkenin en değerli takımı milli takım

Spor Emre Belözoğlu Ülkenin en değerli takımı milli takım50 yaşında evimde otururken beni milli maça çağırsalar aynı heyecanla gelirimBu turnuvaya katılmak istiyoruzÖnemli olan Arnavutluk maçıYarın herkes elinden geleni yapacakALİ DANAŞ İŞKODRA ( DHA ) - Emre Belözoğlu, Göğsümde bu şanlı bayrağı taşıdığımız sürece hiçbir zaman heyecanım bitmez. Yarın bir gün 50 yaşında evimde otururken beni milli maça çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın olduğu her yerde bana var olmak büyük şereftir dedi. A Milli Futbol Takımı , 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında yarın Arnavutluk'un konuğu olacak. Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Milli takım için heyecanının hiçbir zaman bitmeyeceğini söyleyen Emre Belözoğlu, Her şeyden önce bu göreve beni layık gördüğü için sizlerin huzurunda hocamıza teşekkür ediyoruz. Biz burada, gerek saha içinde gerek saha dışında diğer takım arkadaşlarımla birlikte hocamıza yardımcı olmak için varız. Göğsümde bu şanlı bayrağı taşıdığımız sürece hiçbir zaman heyecanım bitmez. Yarın bir gün 50 yaşında evimde otururken beni milli maça çağırsalar aynı heyecanla gelirim. Milli takımın olduğu her yerde bana var olmak büyük şereftir. Sahada konsantrasyonumu hiçbir zaman kaybetmedim diye konuştu.BU TURNUVAYA KATILMAK İSTİYORUZEURO 2020'ye katılmak istediklerini ifade eden Belözoğlu, Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için büyük bir şeref. Yeterli şekilde konsantre olmak için çok sebebim var burada. Herkesin sevdiği bir milli olmak öncelikli hedefimiz ancak turnuvalara da gitmek istiyoruz. Yetenekli bir kadromuz var. Hem genç hem de tecrübeli oyunculardan. Bu tecrübeyi yıllar önce yaşamış ve ülkemize yaşatmış bir teknik adam başımızda. Hocamızın varlığı da bizim için büyük avantaj. Bende hoca ile 20'li yaşların başında çalışmıştım. Onun eğiticiliği herkes tarafından biliniyor. Bizler grupta iyi rakiplere karşı oynayacağız ama iyi bir jenerasyon var. İyi harmanlanmış bir ekip var. Bu turnuvaya katılmak istiyoruz. Ülkemiz de bunu hak ediyor diye düşünüyorum. İnşallah hocamızla birlikte bunu bir alışkanlık haline getirip, yolumuza davet etmek istiyoruz ifadelerini kullandı.ÖNEMLİ OLAN ARNAVUTLUK MAÇIYarınki Arnavutluk maçının kendileri için önemine dikkat çeken tecrübeli futbolcu, Ben her zaman şuna inandım Benim için en değerli olan şey yarın oynayacağımız maç. Onun dışında bir şey düşünmüyorum. İnşallah bu iki maçtan 6 puan alıp, görevimizi yerine getirelim. Sezon sonunda bir karar vereceğim zaten. Onun için zamanımız olacak. Bizim için önemli olan şey yarın oynayacağımız Arnavutluk maçı dedi.ÜLKENİN EN DEĞERLİ TAKIMI MİLLİ TAKIM Genç oyuncularla birlikte milli takımda yer almanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Belözoğlu, Ülkenin en değerli takımı milli takım. Hoca buraya layık gördüğüne göre çok değerli oyuncular. Onlarla beraber olmak, bu havayı solumak benim için he zaman çok değerli oldu. Kendimi her zaman bu anlamda önemli hissettim. Genç arkadaşlara da aidiyet duygusunu hissettirirsem ne mutlu bana. Bizler de onlar elimizden geldiği kadar destek olacağız. İrfan Can olsun, Okay olsun, Çağlar, Cengiz bunlar çok değerli, ülkemizin futbol anlamında geleceğini emanet edeceğimiz arkadaşlarımız. Hocamız görev verdiği sürece bizler de onlara destek olacağız diye konuştu.YARIN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAKYarın sahaya çıkacak herkesin elinden geleni yapacağını söyleyen Emre Belözoğlu şöyle konuştu Hocamızın verebileceği bir karar. Benim dizilişle alakalı bir şey demem doğru olmaz. Önemli olan burada en hazır şekilde olacak takımı hoca bize söyledi. Onun verdiği direktifler doğrultusunda sahaya kim çıkarsa çıksın elinden geleni yapacak. Oyunun merkezi, sağı-solu önemli değil. Hocamız maçtan önce odaklanmamız gereken şeyi genel hatlarıyla anlattı. Hazır bir şekildeyiz. Kim oynarsa oynasın hepimiz burada tek bir hedef için varız. O da yarın 3 puanla ayrılmak.