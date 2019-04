Spor Emre Erdoğan 'ın hedefi rekorlar kırmak Kaan ÜLKER İSTANBUL ( DHA ) - Daha önce Türkiye 'de ve dünyada birçok başarıya imza atan açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan, Türkiye'ye güzel rekorlarla dönmek istediğini söyledi.Türkiye'nin en önemli açık deniz yüzücülerinden Emre Erdoğan'ın sponsoru Sensodyne Promine oldu. Beyoğlu 'nda bir otelde düzenlenen geceye iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Erdoğan, katılımcılarla hayat hikayesini ve başarılarını paylaştı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirten Emre Erdoğan, Çok iyi bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Her koşulda güçlü olacağımızı, bu 7 deniz parkurunu en hızlı şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar 3'ü bitti, 4 tane kaldı. Bu 4 parkurda da en iddialı ekip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım her şey umduğum gibi gider dedi.HAFTADA 40 KİLOMETREYE YAKIN YÜZÜYORUMAğustos ayında Japonya 'da yüzmeyi planladığı 19,5 km uzunluğundaki Tsugaru Boğazı için çalışmalarını sürdüren ve haftada 40 kilometreye yakın yüzdüğünü dile getiren başarılı sporcu, Ağırlık da çalışıyorum ve gayet hazır hissediyorum. Mental olarak da hazırım. İnşallah Türkiye'ye güzel bir rekorla dönmek istiyorum. Türkiye, 3 tarafı denizlerle çevrili bir yer olarak, gelmesi gerektiği yere daha gelmiş konumda değil. Umarım bir gün eğitim sistemi ve spor bir arada olabilirse, bu evliliğin sonunda çok güzel başarılara sahip olacağız. Şu an öğrencilerin, gençlerin en büyük kaygısı üniversiteye girebilmek veya orada başarıya ulaşabilmek. İnşallah bir gün spor da bu sistemin içine dahil olursa, gençlerimizle beraber yüzmede ve diğer sporlarda çok olimpiyat şampiyonluğu ve çok başarılar göreceğiz diye konuştu.HEDEFİNDE ZORLU PARKURLAR VARSu sporlarına merakı 10 yaşında sutopu ile başlayan Emre Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'deki birçok başarısının yanı sıra dünyanın en zor denizleri kabul edilen ve Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen 'Oceans Seven' (Okyanusun Yedilisi) parkurlarında da başarı elde etti. Oceans Seven parkurlarının İlk 3'ü olan Cebelitarık Boğazı , İngiliz Boğazı ve Katalina Boğazı parkurlarını başarıyla tamamlayan Erdoğan'ın şu anki hedefinde ise Molokai Boğazı, Cook Strait ve Tsugaru Kanalı gibi zorlu parkurlar var.