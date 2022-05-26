'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI

26.05.2022 15:43

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın özel eğitim öğrencilerine yönelik 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' TIR'ı, Tekirdağ'a ulaştı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın özel eğitim öğrencilerine yönelik 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' TIR'ı, Tekirdağ'a ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan TIR için Tekirdağ'da tören yapıldı.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Özkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu öğrenci katıldı. Vali Yıldırım, "Hayatımızın daha renkli, hayatımızın daha canlı olması için mutlaka harekete ihtiyacımız var. Bu hareket, belirli kurallarla, belirli aktivitelerle yapıldığında da spor adını alıyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan 'spor engel tanımaz' faaliyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde onların önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da katılımları ile 81 vilayette devam ediyor. Bu çerçevede ilimize de spor malzemeleri ile dolu bir TIR geldi" dedi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, proje ile dezavantajlı gençler ve gençlerin hareketliliğine yönelik projelerinin öncelikli olarak desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, "Bu hedef çerçevesinde özel eğitim kurumlarında sportif faaliyetlerin artırılması, öğrencilerin bedenen, zihnen ve ruhsal açıdan dengeli bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla özel gereksinimleri olan bireylerin her türlü spor imkanlarına erişebilmesi için farklı engel gruplarının kullanımına uygun olan spor malzemelerinin, özel sporcu gençlerle buluşması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI
'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI
'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI
'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı Tekirdağ'da 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı, Tekirdağ'a ulaştı 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' tırı, Tekirdağ'a ulaştı
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milli eğitim bakanlığı, Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:07:46. #1.13#
SON DAKİKA: 'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement