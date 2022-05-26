'SPOR ENGEL TANIMAZ' TIR'I TEKİRDAĞ'A ULAŞTI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı'nın özel eğitim öğrencilerine yönelik 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' TIR'ı, Tekirdağ'a ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' projesi çerçevesinde özel eğitim öğrencilerine dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan TIR için Tekirdağ'da tören yapıldı.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Özlem Özkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu öğrenci katıldı. Vali Yıldırım, "Hayatımızın daha renkli, hayatımızın daha canlı olması için mutlaka harekete ihtiyacımız var. Bu hareket, belirli kurallarla, belirli aktivitelerle yapıldığında da spor adını alıyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan 'spor engel tanımaz' faaliyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımızın uhdesinde onların önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da katılımları ile 81 vilayette devam ediyor. Bu çerçevede ilimize de spor malzemeleri ile dolu bir TIR geldi" dedi.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, proje ile dezavantajlı gençler ve gençlerin hareketliliğine yönelik projelerinin öncelikli olarak desteklenmesinin amaçlandığını belirterek, "Bu hedef çerçevesinde özel eğitim kurumlarında sportif faaliyetlerin artırılması, öğrencilerin bedenen, zihnen ve ruhsal açıdan dengeli bireyler olmasına katkı sağlamak amacıyla özel gereksinimleri olan bireylerin her türlü spor imkanlarına erişebilmesi için farklı engel gruplarının kullanımına uygun olan spor malzemelerinin, özel sporcu gençlerle buluşması amaçlanmaktadır" diye konuştu.