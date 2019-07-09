Son Dakika Haberleri: SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlar
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlar

1 saat önce

SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlarVIDEO YOKİlyas KAPLANKAYSERİ(DHA)- KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kursunda, 8 bedensel engelli antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlar
VIDEO YOK
İlyas KAPLANKAYSERİ(DHA)- KAYSERİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kursunda, 8 bedensel engelli antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bedensel engellilere yönelik yüzme kursu açıldı. Haftada 2 gün süren kursa 8 bedensel engelli katıldı. Bedensel engelli vatandaşlar burada, antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor. Antrenörlerinden Fevzi Canıbek, engelli bireylere yüzme öğrettiklerini kaydederek, Bedensel engelli olup da yüzme öğrenmek isteyen herkesi buraya bekleriz. Engel bireyde yoktur, insanların düşüncelerinde vardır. Profesyonel bir yüzücü olmaları için çalışacağız. Gelen bedensel engelli vatandaşlarımıza da hobi olarak yapmaları için yüzme öğretiyoruz dedi.
'SPOR ENGEL TANIMIYOR'
Harun Mut (19), 8 yaşında iken geçirdiği hastalık nedeniyle sol diz kapağından aşağısını kaybettiğini söyleyerek, 1 senedir yüzüyorum. 1 ayda öğrendim. Fevzi hoca ile kayak yaparken tanıştık. Onun vesilesi ile yüzmeye de geldim. Kendimi geliştirip milli takıma gidip orada güzel dereceler kazanmak istiyorum. Spor engel tanımıyor. Herkesin spor yapması lazım. Ben tek ayakla yapıyorum, spor yapmamak için bir neden yok diye konuştu.
SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlar
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:35 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar, yeni tv kanalının sinyalini verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Engelleri kulaç atarak aşıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]