SPOR Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı - Son Dakika
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SPOR Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

01.07.2022 17:34

Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladıOlcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-ERCİYES Dağı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Avrupa'nın en yüksekte biten dikey koşusu ile başladı.

Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)-

ERCİYES Dağı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu Avrupa'nın en yüksekte biten dikey koşusu ile başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'nin dört bir yanından 200 atletlerin katıldığı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu başladı. Avrupa'nın en yüksekte biten dikey koşusu olan Vertical Kilometer (VK) Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından Türkiye'den ilk kez akredite edilen yarış olma özelliği taşıyor. Bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapı'da 2 bin 350 metre'den başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada finişe ulaşmak için Erciyes'in volkanik tepelerine meydan okudu. Müsabakalar sonucunda Oğuzhan Emre Singer birinci, Hakan Akay ikinci, Abdullah Özdemir ise üçüncü oldu.

Atletler organizasyonun ikinci gününde 64K, 45K, 25K, 12K etaplarında kıyasıya mücadele edecek. 2 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı'nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanacak. Yarış sabah saat 05: 30'da Tekir Kapı'dan başlarken, 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabı saat 06: 30'da Gereme antik kentinden, 25 kilometrelik 25K Trail Run yarışı saat 08: 00'da Hacılar Sarı Göl'den, 12 kilometrelik 12K yarışı saat 09: 00'da Hacılar Kapı'dan aynı gün start alacak. Tüm yarışmacılar Tekir Kapı'da bulunan bitiş noktasına koşacak.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı, 'Erciyes'te 2016 yılında ilkini yaptığımız ve bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu da artık dağımızın gelenekselleşmiş bir sportif aktivitesi haline dönüştü. Her yıl çok sayıda ülkeden atletin katıldığı önemli bir yarış konumuna geldi. Dünya koşu camiası Erciyes'teki bu yarışımızı yakından takip ediyor. Özellikle Avrupa'dan ve dünyanın diğer ülkelerinden katılımların olması ve kendi ülkelerinde tanıtımların yapılması Erciyes Dağ Maratonunu bir marka haline getirdi. Bugün yarışların ilk gününde VK etabı gerçekleştirildi. Atletlerimiz çok zor bir parkuru koştular. Çok şükür atletlerimiz kazasız bir şekilde parkuru tamamladılar' dedi. (DHA)

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Erciyes'te istişare toplantısı Erciyes'te istişare toplantısı Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te koşuldu Avrupa'nın en yüksekte biten VK Yarışı Erciyes'te koşuldu
Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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