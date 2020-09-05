SPOR Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın Kapadokya etabı tamamlandı - Son Dakika

Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın Kapadokya etabı tamamlandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları'nın Grand Prix Kapadokya etabı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı organizasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği UCI (Union Cycliste Internationale), Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Develi Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Grand Prix Kapadokya etabı ile sürdü. Türkiye, ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, İsrail, Kuveyt, Tunus ve Kolombiya olmak üzere 13 ülkeden 120 sporcu, yarışların ikinci gününde Kayseri'nin Develi ilçesinden başlayıp, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerini aşarak pedal çevirdi. Kadın bisikletçiler 120 kilometre, erkekler ise 180 kilometre mesafe katetti.

Grand Prix Kapadokya etabında kadınlarda Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Valeriya Kononenko birinci, aynı takımdan Olha Kulynych ikinci olurken, Rusya'nın Moskova Kadın Bisiklet Takımı'ndan Aigul Gareeva üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Mykhaylo Kononenko birinci, Rusya Bisiklet Milli Takımı'ndan Ivan Smirnov ikinci, yine Ukrayna Bisiklet Milli Takımı'ndan Vitaliy Buts üçüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.