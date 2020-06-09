SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklama - Son Dakika

SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklama

SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklamaVIDEO YOKGökhan, Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istiyoruzİnşallah ligin havası tekrar yakalanırTransfer döneminin uzaması gerekiyorGideceklerini zannetmiyorumGörüştüğümüz yerli ve yabancı...

SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklama

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Gökhan, Caner ve Atiba ile sözleşme yenilemek istiyoruz

İnşallah ligin havası tekrar yakalanır

Transfer döneminin uzaması gerekiyor

Gideceklerini zannetmiyorum

Görüştüğümüz yerli ve yabancı kaleciler var

Kurallara uyduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazlar

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA)- Beşiktaş Kulübü'nün Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile ilgili, 'Bizim tabii ki sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Beşiktaş'ın bu süreçte çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak inşallah bir anlaşma yaparız dedi.

KAPIKULE'DEN TÜRKİYE'YE GİRDİ, ÜLKE SINIRLARINDA DHA'YA KONUŞTU

Koronavirüs salgını nedeniyle 2.5 ay Hollanda'da kalan Erdal Torunoğulları, normalleşme sürecinin başlamasının ardından karayolu ile Türkiye'ye döndü. Torunoğulları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yolculuğunun iyi geçtiğini ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadığını ifade eden Erdal Torunoğulları, 'Yaklaşık 2,5 aydır Hollanda'daydım. Bu karantina sürecinden dolayı herhangi bir dönüş yapma şansım olmadı, uçaklarda kalkmadı, özel uçak bulmak da sıkıntılıydı. Biz de 2,5 aydır çok sıkılmıştık ve böyle bir karar aldık. Allah'a şükür kazasız belasız ülkemize varabildik. Dinlenerek geldik. Yollar açık, herhangi bir sıkıntı yok. Uçağı beklemedik, mecburduk diye konuştu.

İNŞALLAH LİGİN HAVASI TEKRAR YAKALANIR

Bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlatan Torunoğulları, Öncelikle liglerin başlaması hayırlı olsun. Uzun bir araydı tabi. Hakikaten çok kötü bir süreçti. Ligin biraz havası da kaçtı. İnşallah o hava tekrar yakalanır. Tabii taraftarsız maç oynamak çok sıkıntılı, rahatsız edici bir süre. Ona da alışacağız. Şu 8 maçı inşallah biz de, lig de kazasız belasız iyi geçirir. Umarım hak eden şampiyon olur. Güzel bir 8 maçla sonuçlanır. Ligimiz hayırlı olsun şeklinde konuştu.

TRANSFER DÖNEMİNİN UZAMASI GEREKİYOR

Profesyonel liglerde mutlaka gelen giden oyuncuların olacağını belirten Torunoğulları, 'Kiralıklar geri dönecektir, yerlerine yenileri gelecektir. Bunlar olağan şeyler. Bizim ilk önce şu 8 maçı görmemiz gerekiyor. Tahminim bu sene transfer dönemi de uzayacak gibi, zaten uzaması da gerekiyor. Ama her şeyden önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı.

GÖKHAN, CANER VE ATİBA İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUZ

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek ve hakkında transfer söylentileri de çıkan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson ile sözleşme yenilemek istediklerinin altını çizen Erdal Torunoğulları, 'Tabii ki bizim sözleşme yapmak, yenilemek istediğimiz oyuncularımız da var. Bunların başında Gökhan, Caner ve Atiba geliyor. İnşallah bir noktada anlaşırız. Onlar da artık Beşiktaş'ın bu süreçteki kaybını, özellikle bu virüs sürecinde takımın çok kaybı oldu, onları da göz önünde bulundurarak bir anlaşma yapmış oluruz inşallah. Gökhan, Caner ve Atiba'nın da sözleşmesi sona eriyor. Son durumda başkan mutlaka görüşmeler yapmıştır. Ben son 2,5 aydır Türkiye'de değildim ama arkadaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Sayın başkanımızla da günlük kontak halindeyiz. Konuşacağız, bakacağız. İnşallah Beşiktaş'ta kalmalarını sağlarız şeklinde konuştu.

GİDECEKLERİNİ ZANNETMİYORUM

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in eski takımları Fenerbahçe'ye gideceği yönünde çıkan iddialar hatırlatılan Torunoğulları, 'Profesyonel ligde böyle söylentiler olur. Sonuçta Gökhan daha önce Fenerbahçe'de oynadı. Bu tür şeyler olur. Ama ben zannetmiyorum gideceklerini, bizde kalacaklardır. Ama daha önümüzde 8 maç var, bir yere gittikleri yok. Oturup konuşacağız, anlaşacağız inşallah dedi,

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ YERLİ VE YABANCI KALECİLER VAR

Beşiktaş'ın Hollandalı file bekçisi Jeoten Zoet ve orta saha Leroy Fer ile anlaşmaya vardığı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Torunoğulları, şöyle konuştu

Ben uzun süre Hollanda'da kaldığım için bu isimler gündeme geliyor herhalde. Tabii bir kaleciye ihtiyacımız var, bu bir gerçek. Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Diğer oyunculara bakacağız. Belki Zoet de o listede olabilir. Çünkü bir çok kaleci adayımız vardı. İnşallah bir tanesiyle ortak noktada buluşuruz. Görüştüğümüz hem yabancı hem de yerli kaleciler var? diye konuştu.

KURALLARA UYDUKTAN SONRA HİÇBİR SIKINTI YAŞAMAZLAR

Torunoğulları, son olarak Avrupa ülkelerinde yaşayan ve karayolu ile Türkiye'ye gelecek gurbetçilere mesaj verdi. Torunoğulları, Biz iki gün boyunca yoldaydık, dinlene dinlene geldik. Yollar oldukça sakin, rahatlıkla seyahat yapabilirler. Kurallara uyduktan sonra hiçbir sıkıntı yaşamazlar, gümrüklerde de bir sıkıntı yok dedi.

SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklama

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erdal Torunoğulları'ndan Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 3 isimle ilgili açıklama - Son Dakika

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