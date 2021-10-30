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Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan - Son Dakika

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan

30.10.2021 19:18
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan

SporToto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yedikleri golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

SporToto Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yedikleri golün kendilerine yakışmadığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Yalçın, kazanmak amacıyla Hatay'a geldiklerini ancak maçı kaybettiklerini aktardı.

Deplasman oyunlarında bu sene çok ciddi sorunlarının olduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Bunu oyuncularla konuştuk. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili, nasıl mücadele etmemiz gerektiğiyle ilgili ancak bugün oynadığımız oyuna baktığımız zaman hani deplasman oyunlarındaki performansların çok değişmediğini gördük. Özellikle yediğimiz gol bize yakışmadı, hani bir amatör takım bile belki böyle goller yemiyor artık. Çok basit bir top kaybıyla oynanmaması gereken bir topla ilgili çok basit bir gol yedik. Bu konuyu 2 seneden beri sürekli tartışıyoruz. Normalde böyle şeyler bizim takımımızda olmuyor ama hatalar oyunu, oyuncular bazen hata yapabiliyor, basit düşünebiliyor oyun içerisinde."

"Sezon başından beri bize yapılanlar zaten ortada"

Bir gazetecinin iptal edilen golle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Yalçın, şu cevabı verdi:

"Yani pozisyonu bilmiyorum şimdi yorum yapmayayım. Ofsayt verdi ama gol mü ofsayt mı onu bilemiyorum ama şunu söyleyebilirim; Cüneyt Hoca'yla ilgili değil, genelde sezon başından beri oynadığımız oyunlarda maalesef bizim maçlarda beklentinin çok altında yönetimler var, inanılmaz hatalar oluyor. Yediğimiz goller, verilmeyen penaltılar, yani sarı kartlar, bugün kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti hiçbirini göstermedi. Sürekli ucuz hareketler yapan oyuncular sahada, sürekli yere yatan, ölmüş gibi davranıp 1 saniye sonra tekrar kalkıp oyuna girip aynı performansla devam eden oyuncular, tabi hakemlerin bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar ucuz faulleri vermemesi gerekiyor, kartları çıkarması gerekiyor"

Bir gazetecinin bu sezon yedek kulübesinden çok fazla verim alamadıklarını ve bununla ilgili neler düşündüğünü sorması üzerine Yalçın, ellerinden geldiğince bireysel performanslara baktıklarını, oyunun gidişatına göre de yeni oyuncular oynattıklarını söyledi.

Oyuncuların biraz daha istekli, arzulu oynamaları, hangi camiada olduklarını biraz daha anlamaları gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "İnşallah hatalarımızı, neleri yanlış yapıyoruz onlara bakıp en kısa sürede onları düzeltmeye çalışacağız." diye konuştu.

Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan:

"Maçın genelinde daha fazla isteyen, mücadele eden ve doğruyu yapan bir Hatayspor vardı"

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce oyuncularıyla konuştuğunda maçı almaları için her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini aktardığını belirtti.

Maçta oyuncuları Burak'ın kafasından yaralanınca söylediğinin gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güzel bir galibiyet oldu. Maçtan önce oyuncularımla konuşurken bu maçları almak için alın teriyle birlikte belki de kanımızı da bırakmamız gerektiğini söyledim. Burak'ın da kafası yarılınca bu da gerçekleşmiş oldu. Kendisine büyük geçmiş olsun diyorum. Bu maçlar gerçekten zor maçlar. Karşımızda Türkiye liginin belki de en geniş kadrosu, en kaliteli kadrosuna sahip olan geçen senenin şampiyonu vardı. Maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk 15-20 dakikada baskılı oynamak istiyorduk. Zaten baskı sonucunda da attığımız golle 1-0 öne geçtik. İkinci gol pozisyonunu da kaçırdık. Belki daha önce maçı çok daha rahat bir şekilde bitirebilirdik. Tabii 1-0 çok riskli bir skor. Maçın genelinde daha fazla isteyen, mücadele eden ve doğruyu yapan bir Hatayspor vardı. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Rakibe fazla pozisyon vermedik, iyi savunma yaptık, takım halinde, en öndeki Mame Diouf'tan başlayarak kalecimize kadar. Savunma anlamında çok iyi hücum anlamında da akıllı oynayarak gerektiği zaman doğru pozisyonlara girip gol pozisyonları da ürettik."

Erdoğan, taraftarların 90 dakika boyunca takımlarını desteklediğini onların coşkusuyla da oyuncuların oyundan kopmadığını kaydetti.

Bugün galibiyetin keyfini çıkaracaklarını belirten Erdoğan, "Şimdi bu maçın bugün keyfini çıkaracağız, mutluluğunu yaşayacağız. Önümüzde bir Adana Demirspor'un maçı var. Milli maç öncesi inşallah orada da iyi bir futbolda, iyi bir sonuçla milli maç arasına girmek istiyoruz." dedi.

"9 dakikayı açıkçası biz de gördüğümüzde inanamadık"

Bir gazetecinin "Hakem Cüneyt Çakır'ın maçı 9 dakika uzatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine teknik direktör Erdoğan, "9 dakikayı açıkçası biz de gördüğümüzde inanamadık. Cüneyt hocamız zaten bu konuda da çok tecrübeli, çok da inandığım, futbolcu kariyerinde de maçları yönettiğinde de çok rahat bir şekilde olumlu maçlarda oynadı. Demek ki maç içerisinde o kadar oyun durmuş ki 9 dakika uzatıldı. Ama dediğim gibi Allah'a şükür o 9 dakikayı da gol yemeden atlattık." şeklinde konuştu

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçının ardından - Sergen Yalçın/Ömer Erdoğan - Son Dakika
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