SPOR Eren Üçlertoprağı Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi fiziken mümkün değil - Son Dakika

SPOR Eren Üçlertoprağı Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi fiziken mümkün değil

Federasyonumuz ekonomik olarak çok ciddi bir noktaya geldi

"Şirketlere Cem'e destek olma çağrısında bulunuyorum"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, 3 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde gerçekleştirdik. Ancak geçtiğimiz yıl Marmaris'te büyük bir yangın çıktı. Etaplarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kaybettik. Şu an bu organizasyonu fiziken gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor dedi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, yerli kripto para borsası ICRYPEX ile yapılan anlaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 30 yılı aşkın bir süredir var olan TOSFED'in ilk defa bu yıl bir ana sponsora sahip olduğunu ifade eden Eren Üçlertoprağı, Bu sponsorluk 3 yıl boyunca gerçekleşecek. Dolayısıyla bu bizim için çok değerli. Biz federasyon olarak yönetimi devraldığımızda federasyonun sadece bir tane sponsoru ve 15 bin lira geliri vardı. Dolayısıyla federasyonumuzun ekonomik olarak ulaştığı güç, bakanlığımızın verdiği destekle de çok ciddi bir noktaya geldi. Bu bizi mutlu ediyor. Biz burada aldığımız kaynakları zaten yeni sporcu yetiştirmede, uluslararası sporcularımızı destekleyip, sosyal sorumluluk projelerimize ve ulusal yarışlarımıza naklediyoruz. Ekonomik döngüsünü tamamlamak adına organizasyonların kalitelerini arttırmak adına ICRYPEX gibi önemli şirketlerle bir araya gelip bu finansmanı sağlamak bizim için önemli şeklinde konuştu.

"ŞİRKETLERE CEM'E DESTEK OLMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Avrupa'da boy gösteren Türk sporcularla ilgili de Üçlertoprağı, "İlk olarak Ayhan Can Güven'in açtığı yolla beraber akabinde Cem Bölükbaşı da çok önemli bir seride Formula 2'de yarışıyor. Bizim tabii bunu sadece TOSFED olarak değil ülke olarak çok önemsememiz gerekiyor. Özellikle bayrağımız ve ülkemiz açısından çok değerli gördüğümüz çok önemli bir arena. Formula 2, neredeyse bütün Formula 1 pilotlarının çıktığı bir yer. Dolayısıyla biz hem maddi, hem de manevi olarak Cem Bölükbaşı'na destek oluyoruz. Bunun yanı sıra diğer şirketlere de ICRYPEX gibi Cem'e destek olma çağrısında bulunuyorum. Sonuçta burada bir pilotumuzun olması, her şeyden önce bayrağımızın temsil edilmesi ve bizim için çok önemli. Arkadan gelecek genç kardeşlerimizin de bir rol model olarak Cem'in, Ayhan Can'ın bu seviyelerde yarışması, şampiyon olması, başarılı olması çok önemli. Biz bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI'NI TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRMEMİZ FİZİKEN MÜMKÜN DEĞİL

Başkan Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'deki geleceği hakkında da şu ifadeleri kullandı;

"Biz zaten 3 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde gerçekleştirdik. Ancak geçtiğimiz yıl Marmaris'te büyük bir yangın çıktı. Etaplarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kaybettik. Şu an bu organizasyonu fiziken gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor. Tabii buradaki alanların tekrar orman vasfını kazanması, ilgili bakanlıklarımızın ve bölge idare amirliklerinin uygunluk vermesiyle de bu organizasyon için görüşmeler yapabiliriz. Ancak biliyorsunuz şu an da WRC Promotor'ün bize sunduğu tarih, genelde yaz ayları oluyor. Ülkemizin de turizm açısından çok önemli bir gelir elde ettiği sezonda, lojistik olarak buralarda yeterli oteli bulmamız sıkıntı oluyor. Bunu daha çok sonbahar ve ilkbahar aylarına kaydırarak, biraz da yangın konusunu bertaraf etmeye çalışarak organizasyonu memnuniyetle gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.