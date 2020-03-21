SPOR Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli oyuncu ve idarecilere geçmiş olsun mesajı ve testin negatif... - Son Dakika

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SPOR Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli oyuncu ve idarecilere geçmiş olsun mesajı ve testin negatif...
6 saat önce
SPOR Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli oyuncu ve idarecilere geçmiş olsun mesajı ve testin negatif çıkması dileği.
SPOR Ergin Ataman'dan Fenerbahçeli oyuncu ve idarecilere geçmiş olsun mesajı ve testin negatif çıkması dileği
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:14 Kaynak: DHA
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