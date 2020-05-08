SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim - Son Dakika

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim (3)

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Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin