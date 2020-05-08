SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim - Son Dakika

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

7 saat önce

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilimOynanmama kararı, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşıBasketbolda kontak kapatılmış gibi bir izlenim varAşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağızEuroLeague planını bir ay önce açıkladıOyuncuların...

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

Oynanmama kararı, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşı

Basketbolda kontak kapatılmış gibi bir izlenim var

Aşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağız

EuroLeague planını bir ay önce açıkladı

Oyuncuların sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma görevi var

Alper Yılmaz Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz ama öncelik insan sağlığı

Doğuş Balbay Fiziksel ve mental olarak formu korumak kolay değil

Ata SELÇUK - Anadolu Efes ile Old Spice arasındaki sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıt veren başantrenör Ergin Ataman, liglerin oynanarak tamamlanması gerektiğini söyleyerek, Oynanmazsa tescil veya iptal edilecek. İkisinden yana da değilim dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Old Spice, sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın dijital ortam üzerinden yapılan basın toplantısına Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay da katılım gösterdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bir an önce bir yol belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

OYNANMAMA KARARI, KULÜPLERİN ORTAYA KOYDUĞU EMEĞE KARŞI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2 gün önce Süper Lig ile birlikte tüm alt liglerin oynanacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Ataman, Türkiye'de ve dünyada salgın kontrol altına alınıp, sağlık bakanlıkları, bilim kurulları izin verdiği sürece her türlü sportif müsabakanın sonuçlandırılması gerektiğini düşünen bir insanım. Aksaklıklar halinde TFF geri dönüşün mesajını verdi. Avrupa'da da marka olmuş basketbol liglerinde aynı kararın çıktığını biliyoruz. İspanya'nın plan ve stratejisi hazır. Almanya da bu yönde açıklama yaptı. İsrail, 20 Haziran'da ligi oynatacağını belirtti. Maçların oynanmaması kararının takımların, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşı olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerin organizasyonlarını bitirmesi, oyuncularını yollaması bence hiçbir şekilde kurumları bağlayıcı olmamalı. Basketbol, Türkiye'de yatırım yapılan ve değer verilen bir branş. Kolay vazgeçmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Türkiye liginin lideri olan takımın antrenörü olarak söylüyorum ya iptal edilecek veyahut tescil edilecek; ikisinden yana değilim ifadelerini kullandı.

BASKETBOLDA KONTAK KAPATILMIŞ GİBİ BİR İZLENİM VAR

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de lider olduklarını söyleyen Ataman, şöyle konuştu Maçların oynanmaması halinde liglerin bizim lehimize tescil edilmesi için hiçbir girişimde bulunmadık. Her iki kulvarda da koyduğumuz emeğin karşılığını sahada vermek istiyoruz. TBF'nin karar vermekte gecikmiş olduğunu düşünmüyorum. Bence değerlendirmekte haklılar, süreç değişebiliyor. Türkiye normalleşme sürecine giriyor, AVM'ler açılıyor, fabrikalar üretime geçiyor. Federasyonun da gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum. Ne şekilde oynanacağına dair henüz plan görmedik. Bu da plan, program üzerinde çalışılmamış da zamanı geldiğinde ligin oynanması yanında bir düşünce olduğu izlenimi oluşturuyor. TFF kararını açıklayarak futbol camiasında heyecan yarattı. Basketbolda bu heyecanı görmüyorum. Kontak kapatılmış gibi bir izlenim var.

AŞI VEYA KESİN ÇÖZÜM BULUNUNCAYA KADAR VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ

Aşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağımızı dile getiren deneyimli başantrenör, Bu riskleri düşünürsek ülkede her şeyi kapatmamız lazım. Vakaların yüzde 80'nin toplum içinde olduğu söyleniyor. Almanya'da da futbol maçları başlamadan önce test yapıldı ve 10 futbolcuda sonuç pozitif çıktı. Bundan 2-3 gün sonra Merkel, ülkede durumun normale gittiğini söyledi. Hastalık maalesef olabiliyor. Biz bu işi amatörce yapmıyoruz, gelir sağlıyoruz. İnsanlar otellere gitmeye başlayacak. Tabii ki olumsuz durumda bütün bunlar değişebilir. Her sektör plan yaparken, spor sektörünün bundan çekinmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Almanya gibi disiplinin üst seviyede olduğu bir ülkede kurallar belirlenip bu işe başlanıyorsa; Türkiye'de de spora başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun da mutlaka tavsiyeleri oluyor. İşi doktorlara bıraktığınız zaman sporu 2 sene yasaklayabilirler. O zaman aşı bulununcaya kadar, spor yapmayalım, mağazaları açmayalım, üretim dursun. Bütün dünyada mantıklı şekilde normalleşme süreci yaşanıyor diye konuştu.

EUROLEAGUE PLANINI BİR AY ÖNCE AÇIKLADI

EuroLeague yönetiminin planlarını bir ay önce açıkladığını hatırlatan Ergin Ataman, Bu organizasyondaki gidişatı pozitif görüyorum. 8'li Finallerin oynanma olasılığı olan Sırbistan da güvence verdi ve organizasyona hazır olduğunu belirtti. Litvanya'nın da konuyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum. Köln şehri de bu hususta favori açıklamasını yaptı.

OYUNCULARIN SEZON BAŞLAYACAKMIŞ GİBİ KENDİNİ HAZIR TUTMA GÖREVİ VAR

Ergin Ataman, liglerin oynanması yönünde karar çıkmasının ardından 3-4

haftalık bir sürede takımın hazır hale gelebileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı Oyuncuların bir bölümü evde, bir bölümü salonda çalışmalarını sürdürüyor. Sezon bitmedi. Şu anda oyuncuların sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma görevi var. Basketbolcuların yüzde 20-30 hazır olduğunu düşünüyorum. Futbolda 2'nci, 3'üncü ve bölgesel ligler de çok zor şartlarda da olsa oynanacak. Futbol oynanıyorsa basketbolun oynanmaması için neden olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar üretilmiş bir strateji bizimle paylaşılmadı. Oynanırsa nasıl oynanacağı yönünde benim bilgim yok. Ligler 17 Mart'ta ertelendi. Biz bir haftalık sürede gidişatı gözlemledik. Oyuncularla temas halindeydik. Kulüp olarak hazırlıklarımızı yaptık. Tüm hijyen koşullarını oluşturduk. NBA'in yeni başladığı çalışma modelini 5 hafta önce başlattık. Yurt dışına giden oyuncularla temas halindeyiz. Kurumsallık konusunda dünyadaki lider kulüplerden biri olduğumuzu söyleyebilirim.

ALPER YILMAZ SEZONUN SAHADA TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ AMA ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, TBF'nin yakın dönemde yapacağı toplantıyla senaryoları açıklayacağını belirterek, Biz de süreci takip ediyoruz. Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz ama öncelik insan sağlığı. Oyuncumuzun, antrenörümüzün, çalışanımızın, rakiplerimizin risk altında olmadığı dönemde ligi tamamlayabilirsek tamamlarız ifadelerini kullandı.

DOĞUŞ BALBAY FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK FORMU KORUMAK KOLAY DEĞİL

Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay ise yoğun bir tempodan çıktıktan sonra 1.,5 aydır boşlukta olduklarını dile getirerek, Profesyonel sporcular olarak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Yeni bir hayat ve çok sıkıntı çekiyorum. Fiziksel ve mental olarak formu korumak kolay değil dedi.

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:29 Kaynak: DHA


Son Dakika

İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi "Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı Eski Galatasaraylı Michael Skibbe'nin eşinin kardeşi, tecavüzden 8.5 yıl cezaya çarptırıldı         
23:15
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi         
23:10
Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı Yasemin Özilhan, evinin terasında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı         
22:59
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi         
22:48
Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı Koronavirüs salgını sürecinde yapılan anket sonucuna göre AK Parti'nin oyu arttı, CHP'nin oyu ise azaldı         
22:29
Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor Fatih Terim Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ı kadroda düşünmüyor         
22:21
İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor İngiltere Premier Lig Yönetimi, maçı 8 Haziran'da başlatmayı planlıyor         
22:01
"Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
22:00
ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:36
Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın menajeri Uğur Avadan: Vida Beşiktaş'ta kalmak istiyor         
21:32
Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak Batman Valisi Hulusi Şahin: Vaka sayılarımız artıyor, tedbir almazsak bayram bize zehir olacak         
21:07
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor         
19:14
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya darbe yapsam böyle yazmadım         
18:56
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 23:34:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]