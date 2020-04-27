SPOR Erkan Zengin Sağlık sistemi çok iyi yönetildiği için Türkiye'de futbol başlayabilir - Son Dakika

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SPOR Erkan Zengin Sağlık sistemi çok iyi yönetildiği için Türkiye'de futbol başlayabilir
6 saat önce
Erkan Zengin Sağlık sistemi çok iyi yönetildiği için Türkiye'de futbol başlayabilir.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:03 Kaynak: DHA
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