SPOR Erol Bedir Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi
58 dakika önce
Erol Bedir: Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika beklediİlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı değerlendirmede Kayserispor'un maçın sonunda iptal edilen golüyle ilgili neden 4 dakika beklediğini merak ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:30 Kaynak: DHA
Erol Bedir: Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA
) - İstikbal Mobilya Kayserispor
Kulüp Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı değerlendirmede Kayserispor'un maçın sonunda iptal edilen golüyle ilgili neden 4 dakika beklediğini merak ettiğini söyledi.
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonunda kulüp başkanı Erol Bedir maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakem golü verebilir, golü iptal edebilir. Özellikle şunu merak ediyorum; 2'inci golü iptal etmeden önce yaklaşık 3-4 dakika bekledi. Bunun izahını istiyorum. Ofsayt gerekçesiyle iptal etti ki VAR'a gitmedi. O kadar teknoloji ve VAR'ın başında o kadar insan iğne ile kuyu kazar gibi neyi ölçtüler. Cihaz'ı koyuyorlar, ofsayt ise var, yok ise yok. Acaba ofsaytı bulabilmek için mi çok çabaladılar bilemiyorum, bunun izahını versinler. Hakem iyi yönetti kötü yönetti demiyorum. Ama ofsayt çizgisini cihaz en fazla 30 saniyede koyar. Yaklaşık 3-4 dakika VAR'ın başındaki arkadaşlar ne yaptılar. Bu hakem arkadaşımız golü neye göre iptal etti. Sadece ofsaytlarda VAR'a gidilmiyor. Başka bir şey varsa neden VAR'a gitmedi bunun izah edilmesi gerekiyor. Sahamızda galip gelmek istiyorduk. Rakip takımın pozisyonları olmadan gol yedik. İlk haftalarda sürprize açık, ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakemi konuşmayalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi