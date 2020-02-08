Spor erol bulut hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim - Son Dakika
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Spor erol bulut hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim

18 dakika önce

SPOR Erol Bulut Hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedimBir puandan mutluyuzİkinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istedimMustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen...

SPOR Erol Bulut Hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim

Bir puandan mutluyuz

İkinci penaltıyı Bakasetas'ın atmasını istedim

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

İki takımın da kaçırdığı pozisyonlar olduğunu dile getiren Bulut, Rakip topla daha fazla oynadı. Biz bunun çalışmasını bu şekilde öngördük. Maç başladığında kaçırdığımız bir pozisyon var, onu atsaydık daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe Stadı'nda oynuyorsunuz, baskı altındaydık. Aldığımız bir puandan mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz diye konuştu.

İKİNCİ PENALTIYI BAKASETAS'IN ATMASINI İSTEDİM

Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı ikinci penaltıda vuruşu Bakasetas'ın yapmasını istediğini kaydeden Bulut, Bazen bir şeyler hissedersiniz ya, ben de kaçıracağını (Cisse'nin) hissettim. Bizim için önemli futbolcu. Geçen sene de bu sene de kaçırdıkları oldu, olacak da ama bizim için önemli futbolcu dedi.

HAKEMİN YANLIŞ BİR KARAR VERDİĞİNİ GÖRMEDİM

Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün gördüğünü çaldığını dile getiren Erol Bulut, şu ifadeleri kullandı Ben hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim. Gördüğünü çaldı. Bize de rakibe de penaltı verdi. Mustafa Pektemek'in pozisyonunu ise izlemedim onun için bir şey söyleyemeyeceğim.

Fenerbahçe savunan, iyi bir takım ama hücumda da etkili olan bir takım. Biz de ikisini de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.

Spor erol bulut hakemin yanlış bir karar verdiğini görmedim

Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
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