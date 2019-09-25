SPOR Erol Bulut Milli araya kadar namağlup devam etmek istiyoruz

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar başladı. Teknik direktör Erol Bulut, 'Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz' dedi.

Dün yapılan iznin ardından futbolcular bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut gözetiminde çalıştı. Antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Yoğun yağış altında yapılan idmana tüm oyuncular eksiksiz katıldı. Antrenmanın ikinci kısmında futbolcular 5'e 2 pas çalışması yaptı. Son bölümde ise takım taktik çalıştı.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYORUZ

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının zorlu geçtiğini söyledi. Bulut, 'Bizden bir hafta önce Trabzon'la oynadıkları maçta da iyi bir performans gösterdiler, beraberlik almışlardı. Zaten dinamik, atletik bir takım. Hücum anlamında etkili futbolcuları var. Tabii biz oradan ne olursa olsun en az 1 puanla dönüp liderliğimizi korumak istiyorduk, bunu da başardık. Ama bu demek değil ki biz 3 puan almak istemiyorduk. Tabii ki 3 puan almak istiyorduk ama maalesef ilk yarıda istediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Biraz zorlandık oyun kurmakta, çok basit top kayıpları, hatalar yaptık. Nitekim ilk yarı da rakip 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya biraz daha istekli, arzulu girdik. Sonunda da zaten beraberliği sağladık. Hatta maçın sonlarına doğru da yakaladığımız 2-3 pozisyon daha var, maçı da kazanabilirdik, olmadı. Tabii bir puan aldığımız için mutluyuz, çünkü namağlup olarak devam ediyoruz' dedi.

DEVAM ETMEK İSTİYORUZ

Ligin çetin geçtiğini belirten Erol Bulut, 'Sadece bu hafta önemli değil, sadece 5 maç oynadığımızın farkına varmamız lazım. 29 hafta daha var. Tabii ki bu hafta önem taşıyor. Büyük takımlar karşı karşıya geliyor. Hatta alacağınız her puan, 3 puan sizi biraz daha öne taşıyacaktır. Biz bu hafta tabii galibiyet üzerine planlarımızı kuracağız, galip gelmek istiyoruz. Milli maç arasına kadar en azından namağlup olarak devam etmek istiyoruz. Ondan sonra zaten birkaç gün iznimiz var, eksikliklerimizi milli maç arasında tamamlayıp iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz' diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN YÜZDE 100 KONSANTRE OLABİLMEK'

Bir gazetecinin Sivasspor maçına nasıl bir hazırlık yaptıklarını sorması üzerine Erol Bulut, şöyle dedi 'Biz bugüne kadar hiçbir takıma özel önlem almadık. Sahada istediğimiz futbolu sergiledikten sonra bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece futbolcularımız sahaya çıktığında yüzde 100 konsantre olsun, gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Önemli olan yüzde 100 konsantre olabilmek.'

EFECAN'IN DURUMU İYİ

Geçen hafta Alanyaspor'daki 200'üncü maçına çıkan ve hafif sakatlığı bulunan Efecan'ın durumunu da değerlendiren Bulut, 'Şu an antrenmanlara başladı. Ağrıları biraz daha azaldı. Antrenmanlara çıkıyor, bu hafta içerisinde zaten bugün, yarın antrenmanlarımız var, ona göre kararımızı vereceğiz' dedi.