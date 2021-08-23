SPOR Ersun Yanal açıklamalarda bulundu - Son Dakika

SPOR Ersun Yanal açıklamalarda bulundu

Ata SELÇUK/ - Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 2'nci hafta maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Ersun Yanal, çok büyük bir gol beklentisinin olmadığı bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Oynamak istediğimiz oyunu tutturamadık, çok becerili olamadık. Becerileri yüksek bir oyun oynanmadı. Puanları paylaşabilirdik, son dakikada olan noktada. Umarım her takımın ihtiyacı olan bu adalet konusunda, yıl sonuna kadar uzun sürecek bu süreçte bir adalet uygulanır. Bu uzun bir süreç, ligimizde bunlar çok olacak. Umarım herkese lazım olur. Eşit ve adil bir yönetime ihtiyaç var. Umarım kimse mağdur olmaz" dedi.

"YABANCI KURALI ÇORBA HALİNE GELDİ"

İlk 11'de en az 3 Türk oyuncu oynatılması kuralıyla ilgili gelen soruya Yanal, "Bir türlü halledemedik bu işi. Çok geniş tabanda tartışılır. Akıllı, planlı, projeli, yıllara yayılmış bir sistemle çözülebilir ancak. Maalesef biz çok hızlı kararlar alıp, çok kısa sürelerde değiştiriyoruz. Bir çorba haline geliyor. Birçok paydaşın bir araya gelip fikirlerini paylaşacağı bir iş bu. Bu iş uzun soluklu, planlı, programlı, tespitleri yapılmış bir süreçle olmalı" yanıtını verdi.

"FUTBOL OYNAMAK ADINA GELİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Genç ve deneyimli birçok oyuncunun karmasından oluşuyoruz" diyen Yanal, "Amaçlarımız Fenerbahçe ile çok farklı. Doğru bir şey yapabilmek adına, futbol oynamak adına gelişmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok fazla. Eleştirilsek de geçen sene bir yere geldik. Ben olacağını düşünüyorum çünkü biz bundan vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka kaliteli bir dönüş yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal ayrıca Fenerbahçe taraftarının maç öncesinde kendisine gösterdiği sevgiyle ilgili, birlikte uzun ve güzel bir zaman geçirdiklerini ancak buraya maç oynamak için geldiklerini söyledi.

"GENÇ OYUNCULARI DEVREYE SOKMALIYIZ"

Doğukan Sinik'in ilk 11'de yer almamasının oyuncunun ufak bir sakatlığı olmasından kaynaklı olduğunu dile getiren Yanal, "Antrenmana dün değil ondan önceki gün çıkmadı. Oyunun gidişine göre değerlendirecektim. Türk futbolu için yetenekli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Antalyaspor'un da bizim de ondan çok büyük bir beklentimiz var. Bizim planımızdaki bu genç oyuncuları devreye sokmalıyız. Daha çok göreceğiz. Çok uzun bir süreç. 40-42 maçımız olacak Türkiye Kupası ile birlikte" diyerek sözlerini noktaladı.