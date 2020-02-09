Spor ersun yanal kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın bu işler - Son Dakika

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Spor ersun yanal kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın bu işler
6 saat önce
SPOR Ersun Yanal Kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın bu işler (2)
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:00 Kaynak: DHA
SPOR Ersun Yanal Kim elini ayağını çekecekse çeksin, rahatlasın bu işler (2)
Son Dakika Ersun Yanal'dan ligden çekilme açıklaması: Bu büyük bir karar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı TSK tarafından Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı yapıldı