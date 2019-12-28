Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika

Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik

6 saat önce

SPOR Ertaç Özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik"Arada sitem şeklinde kendisine de küfür etmiş olabilir""Hakemlerimizi sahada tutmamız lazım"Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL,(DHA) - Gençlerbirliği'nin file bekçisi Ertaç Özbir, "11'e 11 olsaydık oyun olarak...

SPOR Ertaç Özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik

"Arada sitem şeklinde kendisine de küfür etmiş olabilir"

"Hakemlerimizi sahada tutmamız lazım"

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN/ İSTANBUL,(DHA) - Gençlerbirliği'nin file bekçisi Ertaç Özbir, "11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik. 9 kişi kaldıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun tarzına büründük. Bu sefer çok çekilince goller geldi. İstesek de 9 kişiyle hücum yapamazdık. Bu anlamsız ve gereksiz olurdu. 9 kişiyle hücum yapmak geride çok fazla açığa sebep olacaktı" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği'nin file bekçisi Ertaç Özbir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı 11'e 11 tamamlamaları halinde çok iyisini yapabileceklerini belirten Ertaç Özbir, "Mağlup olduğumuz için son derece üzgünüz. 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik. 9 kişi kaldıktan sonra skoru korumaya yönelik oyun tarzına büründük. Bu sefer çok çekilince goller geldi. İstesek de 9 kişiyle hücum yapamazdık. Bu anlamsız ve gereksiz olurdu. 9 kişiyle hücum yapmak geride çok fazla açığa sebep olacaktı. İkinci yarı doğru şeyleri yapmaya çalıştık fakat duran toptan gelen goller bizim şanssızlığımız oldu" şeklinde konuştu.

"ARADA SİTEM ŞEKLİNDE KENDİSİNE DE KÜFÜR ETMİŞ OLABİLİR"

Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kart ile ilgili de konuşan Ertaç, "İçeride söylenen ufak tefek şeyler var. Kötü niyetle değil ama belki ağzından bir şeyler çıkmış olabilir, bu insanlık halidir. Arada sitem şeklinde kendisine de küfür etmiş olabilir, kendisine sitemi olmuştur veya arkadaşınadır. Hocaya olduğunu düşünmüyorum, umarım öyle değildir. Sonuçta hakemlerimizi sahada tutmamız lazım. Onlar bizim her şeyimiz. Şu an herkes onlara baskı yapıyor ama ben inanıyorum ki onlar iyi niyetli şekilde her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Umarım bundan sonra da aynı şekilde bozmadan devam ederler. Önemli olan iyi niyet, iyi niyetlerini ortaya koyarlarsa bizim için hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik

Gençlerbirliği, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:02 Kaynak: DHA
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