SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz - Son Dakika
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SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz

24.02.2022 10:01

Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruzZor bir süreçten geçiyoruzBiraz daha seçici davranmaya çalıştımOrhun Ene böyle bir teklif yapınca koşarak geldimAta SELÇUK - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük...

Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz

Zor bir süreçten geçiyoruz

Biraz daha seçici davranmaya çalıştım

Orhun Ene böyle bir teklif yapınca koşarak geldim

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ertuğrul Erdoğan, Yunanistan ile yarın oynayacakları maçla ilgili olarak, Önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz dedi.

2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 3'üncü maçında yarın Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Ertuğrul Erdoğan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

FIBA ve EuroLeague arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Erdoğan, Herkes için öyle. Hem EuroLeague oyuncuları için hem antrenör için. Çünkü çok kısa bir sürede çok önemli maçlara hazırlık yapıyoruz. Rakibimiz için de öyle tabii ki. Benim gördüğüm, burada çok güzel bir uyum var burada. İnşallah oyuncular da bir an önce adapte olur. Çok önemli bir maça çıkacağız Atina'da, sonrasında İstanbul'da bir maç daha oynayacağız. Burada önemli olan ne kadar çabuk adapte olduğunuz, ne kadar çabuk enerji ortaya koyabildiğiniz. İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz ifadelerini kullandı.

ORHUN ENE BÖYLE BİR TEKLİF YAPINCA KOŞARAK GELDİM

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre ara vermesinin sorulması üzerine deneyimli çalıştırıcı, Biraz daha seçici davranmaya çalıştım. Basketbola yönelik yaptığım birçok seyahat oldu. Buradan sağ olsun Orhun (Ene) böyle bir teklif yapınca ben de seve seve, koşarak geldim. Çok sevdiğim bir ortam, alışık olduğum bir yer. Kendimi evimde gibi hissediyorum yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz
SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz
SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Orhun Ene, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Ertuğrul Erdoğan İnşallah enerjiyi daha çok ortaya koyan taraf biz oluruz - Son Dakika


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