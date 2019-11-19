Spor ertuğrul sağlam, doğum gününde samsunspor'a imza attı

Ertuğrul Sağlam, doğum gününde Samsunspor'a imza attı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - YILPORT Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Doğum gününde Yılport Samsunspor'a imza atan Sağlam, 'Burada güzel geçecek bir tarihin ilk sayfasını yazıyoruz. Samsunspor'un Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olması hedefi için buradayım. Bu bir meydan okumadır' dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nuri Asan Tesisleri 1 no'lu antrenman sahasında gerçekleşen imza törenine Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal ve teknik menajer Yücel Uyar da katıldı.

"ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN GELDİM"

İmza töreninde konuşan Ertuğrul Sağlam, Yılport Samsunspor için 3 Süper Lig, 6 da TFF 1'inci Lig takımının teklifini reddettiğini söyledi. Sağlam, "Bugün benim için birkaç açıdan özel bir gün. Bugün atacağım imzayla hayatımın bundan sonraki kısmı daha güzel geçecektir. Dünler ve yaşanmışlıklar çok değerlidir. Samsunspor'da dün yaşadıklarım hakikaten çok değerliydi ve çok önemsiyorum. Yarınlar için buradayım. Samsunspor arması altında tarih yazmak, kupa kazanmak için buradayım. Yakın geçmişte 3 Süper Lig kulübünden teklif aldım fakat daha büyük hedeflere oynayan kulüpleri istediğim için kabul etmedim. 6 TFF 1'inci Lig takımından teklif aldım ama alt liglerde yer almak istemediğimi söylediğim için kabul etmedim. Hem kalbim hem de aklım daha güçlü bir proje arıyordu. Samsun halkının desteği ve Yıldırım Holding'in gücü beni buraya getirdi. Bu süreçte görüşüp, fikir aldığım İsmail Uyanık ve herkese teşekkür ederim. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde işin sonunu getireceğiz" dedi.

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

Tecrübeli teknik adam, Yılport Samsunspor'u Süper Lig tarihinin 6'ncı şampiyonu yapmak için çok çalışacaklarını belirterek, "Bugün burada güzel geçecek bir tarihin ilk sayfasını yazıyoruz. Samsunspor'un Süper Lig'in 6'ncı şampiyonu olması hedefi için buradayım. Bu bir meydan okumadır. Büyük Samsunspor'un ve taraftarın desteği ile birbirimize güveneceğiz, sabredeceğiz ve çok çalışıp birlikte başaracağız. Bu imzanın Samsun şehrine ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ertuğrul Sağlam, kendisini 5 yıllığına Yılport Samsunspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Sağlam'a toplantının sonunda Yılport Samsunspor'da forma giydiği son maçtaki forması armağan edildi ve doğum günü pasta kesilerek deneyimli teknik adam kutlandı.