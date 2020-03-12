SPOR Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği - Son Dakika
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SPOR Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği

6 saat önce

Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliğiGökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs tehdidine karşı dezefenksiyon çalışması yapıldı.

Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği

Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs tehdidine karşı dezefenksiyon çalışması yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de oynanacak Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özellikle soyunma odaları, yedek kulübesi, tribünler ve lavabolar, solunum yoluyla virüse karşı temizlenerek ilaçlandı.

'SEYİRCİLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, koronavirüsün gündeme geldiği günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Yarın bu statta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Bu maçta da yaklaşık 15 bin seyircinin olacağını öğrendik. Biz de bu sebeple harekete geçerek, statta dezenfeksiyon işlemi yapmaya karar verdik. Bugün tüm stattaki dezenfeksiyon işlemini tamamlamak için bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Yarın için bilet alan seyirciler gönül rahatlığıyla buraya gelebilir" dedi.

SPOR Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Eryaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:06 Kaynak: DHA
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