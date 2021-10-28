Sporcular Cumhuriyet İçin Koştu - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilimizde Cumhuriyet koşusu yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 96 sporcunun katıldığı yarışın başlangıcını Sayın Valimiz Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun ile birlikte yaptı.

Minik Kızlar, Minik Erkekler, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Genç Kızlar, Genç Erkekler kategorilerinde yapılan yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.